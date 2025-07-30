Річка Кальчик у Маріуполі перетворилася на болото: місцеві звинувачують окупантів у скиданні нечистот

У тимчасово окупованому Маріуполі річка Кальчик опинилася на межі екологічної катастрофи. Про це повідомила Маріупольська міська рада, передає УНН.

Містяни б'ють на сполох, адже російські окупанти зливають у водойму каналізаційні стоки й відходи з промислових підприємств. Через забруднення вода перетворилася на болото, риба масово гине, а ризики інфекцій зростають.

На відео містяни показують катастрофічний стан річки. За словами жителів, два роки окупаційна влада скидає у неї каналізаційні відходи, тож водойма повністю знищена.

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У міськраді додають, що в окупації катастрофічна ситуація з екологією. За їхніми словами, у річки та море потрапляють усі каналізаційні стоки та відходи з бетонних підприємств.

Усе це призводить до вимирання риби. Зокрема, вже повідомлялось про майже повне знищення бичка в акваторії Азовського моря. Крім того, поширюються інфекційні захворювання. Так, минулого року в Кальчику було виявлено холероподібний вібріон. Цього року аналіз води окупанти навіть не проводять