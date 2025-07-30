Річка Кальчик у Маріуполі перетворилася на болото: місцеві звинувачують окупантів у скиданні нечистот
Київ • УНН
Річка Кальчик в окупованому Маріуполі перебуває на межі екологічної катастрофи. Окупанти скидають у водойму каналізаційні стоки та відходи, що спричиняє масову загибель риби та зростання ризиків інфекцій.
У тимчасово окупованому Маріуполі річка Кальчик опинилася на межі екологічної катастрофи. Про це повідомила Маріупольська міська рада, передає УНН.
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Містяни б'ють на сполох, адже російські окупанти зливають у водойму каналізаційні стоки й відходи з промислових підприємств. Через забруднення вода перетворилася на болото, риба масово гине, а ризики інфекцій зростають.
Річка Кальчик в окупованому Маріуполі перетворюється на справжнє болото. Жителі міста заявляють, що російські окупанти скидають до водного потоку усі каналізаційні відходи
На відео містяни показують катастрофічний стан річки. За словами жителів, два роки окупаційна влада скидає у неї каналізаційні відходи, тож водойма повністю знищена.
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У міськраді додають, що в окупації катастрофічна ситуація з екологією. За їхніми словами, у річки та море потрапляють усі каналізаційні стоки та відходи з бетонних підприємств.
Усе це призводить до вимирання риби. Зокрема, вже повідомлялось про майже повне знищення бичка в акваторії Азовського моря. Крім того, поширюються інфекційні захворювання. Так, минулого року в Кальчику було виявлено холероподібний вібріон. Цього року аналіз води окупанти навіть не проводять
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Раніше УНН писав, що водні об'єкти Сімферополя перебувають у критичному стані, річище річки Салгир повністю висохло від водосховища до центру міста. Причиною стало переведення Сімферопольського водосховища у режим накопичення.