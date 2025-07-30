Река Кальчик в Мариуполе превратилась в болото: местные обвиняют оккупантов в сбросе нечистот
Киев • УНН
Река Кальчик в оккупированном Мариуполе находится на грани экологической катастрофы. Оккупанты сбрасывают в водоем канализационные стоки и отходы, что приводит к массовой гибели рыбы и росту рисков инфекций.
Во временно оккупированном Мариуполе река Кальчик оказалась на грани экологической катастрофы. Об этом сообщил Мариупольский городской совет, передает УНН.
Детали
Горожане бьют тревогу, ведь российские оккупанты сливают в водоем канализационные стоки и отходы с промышленных предприятий. Из-за загрязнения вода превратилась в болото, рыба массово гибнет, а риски инфекций растут.
Река Кальчик в оккупированном Мариуполе превращается в настоящее болото. Жители города заявляют, что российские оккупанты сбрасывают в водный поток все канализационные отходы
На видео горожане показывают катастрофическое состояние реки. По словам жителей, два года оккупационные власти сбрасывают в нее канализационные отходы, поэтому водоем полностью уничтожен.
Экологи, вы где? Просим, приедьте и посмотрите на весь этот ужас! Где природоохранная прокуратура?
В горсовете добавляют, что в оккупации катастрофическая ситуация с экологией. По их словам, в реки и море попадают все канализационные стоки и отходы с бетонных предприятий.
Все это приводит к вымиранию рыбы. В частности, уже сообщалось о почти полном уничтожении бычка в акватории Азовского моря. Кроме того, распространяются инфекционные заболевания. Так, в прошлом году в Кальчике был обнаружен холероподобный вибрион. В этом году анализ воды оккупанты даже не проводят
Напомним
Ранее УНН писал, что водные объекты Симферополя находятся в критическом состоянии, русло реки Салгир полностью высохло от водохранилища до центра города. Причиной стало переведение Симферопольского водохранилища в режим накопления.