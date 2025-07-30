Река Кальчик в Мариуполе превратилась в болото: местные обвиняют оккупантов в сбросе нечистот

Во временно оккупированном Мариуполе река Кальчик оказалась на грани экологической катастрофы. Об этом сообщил Мариупольский городской совет, передает УНН.

Горожане бьют тревогу, ведь российские оккупанты сливают в водоем канализационные стоки и отходы с промышленных предприятий. Из-за загрязнения вода превратилась в болото, рыба массово гибнет, а риски инфекций растут.

На видео горожане показывают катастрофическое состояние реки. По словам жителей, два года оккупационные власти сбрасывают в нее канализационные отходы, поэтому водоем полностью уничтожен.

Экологи, вы где? Просим, приедьте и посмотрите на весь этот ужас! Где природоохранная прокуратура?

В горсовете добавляют, что в оккупации катастрофическая ситуация с экологией. По их словам, в реки и море попадают все канализационные стоки и отходы с бетонных предприятий.

Все это приводит к вымиранию рыбы. В частности, уже сообщалось о почти полном уничтожении бычка в акватории Азовского моря. Кроме того, распространяются инфекционные заболевания. Так, в прошлом году в Кальчике был обнаружен холероподобный вибрион. В этом году анализ воды оккупанты даже не проводят