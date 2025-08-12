Окупанти на Донеччині відрізають водопостачання домівок через відмову від російських документів - ЦНС
Київ • УНН
На тимчасово окупованих територіях Донеччини росіяни відрізають від водопостачання житла, які вони назвали "безхазяйними". Це оселі тих, хто відмовився отримувати російські документи.
Деталі
Зазначається, що кремлівські маріонетки намагаються видати за причину водної кризи мешканців, які не підкорилися окупаційним правилам, при цьому справжні причини - зруйнована війною інфраструктура, безгосподарність та використання води як інструменту шантажу.
Паралельно гауляйтер пушилін звітує про "модернізацію" насосної станції та встановлення бочок із водою - насправді це лише спроба приховати дефіцит, створений самими ж окупантами
У ЦНС наголошують, що позбавлення мирних мешканців доступу до води - це воєнний злочин, а усі причетні постануть перед правосуддям.
Нагадаємо
російські окупанти за вказівкою гауляйтера пушиліна "рятують"річку Кальміус на ТОТ Донеччини, насправді ж це чергова "показуха" для пропаганди.
Раніше УНН писав, що у тимчасово окупованому Маріуполі річка Кальчик опинилася на межі екологічної катастрофи.
Водна криза на окупованих територіях України посилюється, спричиняючи антисанітарні умови - ISW25.07.25, 02:57 • 17637 переглядiв