Оккупанты в Донецкой области отрезают водоснабжение домов из-за отказа от российских документов - ЦНС
Киев • УНН
На временно оккупированных территориях Донецкой области россияне отрезают от водоснабжения жилье, которое они назвали "бесхозным". На самом деле - это дома тех, кто отказался получать российские документы. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что кремлевские марионетки пытаются выдать за причину водного кризиса жителей, которые не подчинились оккупационным правилам, при этом истинные причины - разрушенная войной инфраструктура, бесхозяйственность и использование воды как инструмента шантажа.
Параллельно гауляйтер Пушилин отчитывается о "модернизации" насосной станции и установке бочек с водой - на самом деле это лишь попытка скрыть дефицит, созданный самими же оккупантами
В ЦНС отмечают, что лишение мирных жителей доступа к воде - это военное преступление, а все причастные предстанут перед правосудием.
Напомним
российские оккупанты по указанию гауляйтера Пушилина "спасают" реку Кальмиус на ВОТ Донецкой области, на самом же деле это очередная "показуха" для пропаганды.
Ранее УНН писал, что во временно оккупированном Мариуполе река Кальчик оказалась на грани экологической катастрофы.
