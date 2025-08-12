$41.390.07
Лидеры ЕС перед встречей Трампа и Путина сделали заявление по Украине
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 55648 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 14:46 • 106834 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
11 августа, 12:35 • 156638 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23 • 122738 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
11 августа, 09:52 • 89994 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 131192 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 130374 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 107302 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 74427 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Оккупанты в Донецкой области отрезают водоснабжение домов из-за отказа от российских документов - ЦНС

Киев • УНН

 • 516 просмотра

На временно оккупированных территориях Донецкой области россияне отрезают от водоснабжения жилье, которое они назвали "бесхозным". Это дома тех, кто отказался получать российские документы.

Оккупанты в Донецкой области отрезают водоснабжение домов из-за отказа от российских документов - ЦНС

На временно оккупированных территориях Донецкой области россияне отрезают от водоснабжения жилье, которое они назвали "бесхозным". На самом деле - это дома тех, кто отказался получать российские документы. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что кремлевские марионетки пытаются выдать за причину водного кризиса жителей, которые не подчинились оккупационным правилам, при этом истинные причины - разрушенная войной инфраструктура, бесхозяйственность и использование воды как инструмента шантажа.

Параллельно гауляйтер Пушилин отчитывается о "модернизации" насосной станции и установке бочек с водой - на самом деле это лишь попытка скрыть дефицит, созданный самими же оккупантами

- говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что лишение мирных жителей доступа к воде - это военное преступление, а все причастные предстанут перед правосудием.

Напомним

российские оккупанты по указанию гауляйтера Пушилина "спасают" реку Кальмиус на ВОТ Донецкой области, на самом же деле это очередная "показуха" для пропаганды.

Ранее УНН писал, что во временно оккупированном Мариуполе река Кальчик оказалась на грани экологической катастрофы.

Водный кризис на оккупированных территориях Украины усугубляется, вызывая антисанитарные условия - ISW25.07.25, 02:57 • 17637 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Общество
Донецкая область