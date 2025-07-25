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Водный кризис на оккупированных территориях Украины усугубляется, вызывая антисанитарные условия - ISW

Киев • УНН

 • 496 просмотра

Водный кризис на временно оккупированных территориях Украины усугубляется, что приводит к антисанитарным условиям жизни. Ханженковское водохранилище обмелело, а водовод "Дон-Донбасс" достиг критически низкого уровня, что вызвало дефицит воды в Донецкой области и Бердянске.

Водный кризис на оккупированных территориях Украины усугубляется, вызывая антисанитарные условия - ISW

Вызванный Россией на временно оккупированных территориях Украины (ВОТ) водный кризис усиливается и приводит к антисанитарным условиям жизни в нескольких регионах. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают на заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, по словам которого Ханженковское водохранилище на реке Крынка, основной источник питьевой воды для оккупированной Донецкой области, полностью обмелело. Кроме того:

  • "администрация" так называемой "донецкой народной республики" (днр) отметила, что водовод "Дон-Донбасс", который обеспечивает оккупированную Донецкую область третью ее водоснабжения, достиг критически низкого уровня воды;
    • газета "комсомольская правда" сообщила, что оккупированная Донецкая область находится на грани водного коллапса и получает лишь 30 процентов необходимого водоснабжения;
      • "комсомольская правда" также сообщила, что неустановленная "авария" на Бердовском водоводе привела к прекращению централизованного водоснабжения оккупированного Бердянска Запорожской области.
        • Украинский Национальный центр сопротивления сообщил, что Россия уничтожила систему водоснабжения во время оккупации оккупированной Донецкой области и так и не построила новую, а это означает, что многие районы оккупированной Донецкой области получают воду лишь несколько часов каждые три дня

          Отсутствие доступа к воде вынуждает жителей оккупированной Украины прибегать к крайним и антисанитарным методам адаптации. Олег Царев, бывший украинский политик, живущий в оккупированном Крыму из-за своей пророссийской деятельности, заявил 21 июля, что люди в оккупированной Донецкой области часто кладут полиэтиленовый пакет в туалет и выбрасывают его после использования, так как из-за нехватки воды невозможно смыть туалет

          - отмечают в ISW.

          Новые правила в оккупированном Мариуполе: вода по графику – раз в два дня21.07.25, 14:40 • 2715 просмотров

          Там подчеркивают, что антисанитарные условия могут привести к кризису здравоохранения на ВОТ.

          "Водный кризис является прямым следствием российской оккупации и российских военных действий. Россия не только распространяет этот кризис через оккупацию Украины, но и постоянно не соблюдает свои международно-правовые обязательства как воюющая держава-оккупант по защите здоровья населения, которое она оккупирует", - резюмируют аналитики.

          Напомним

          По данным ISW, Крым в ближайшие месяцы может столкнуться с серьезным водным кризисом, который спровоцировала российская оккупация Крыма и который бесхозяйственность и нерациональное использование ресурсов со стороны РФ еще больше усугубят.

          Критическое обмеление водохранилища углубляет водный кризис в оккупированном Мариуполе03.03.25, 15:59 • 25979 просмотров

          Вадим Хлюдзинский

          Вадим Хлюдзинский

          Общество
          Донецкая область
          Запорожская область
          Институт изучения войны
          Украина
          Мариуполь
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