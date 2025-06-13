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ISW: Криму загрожує водна криза через окупацію та безгосподарність рф

Київ • УНН

 • 212 перегляди

Водосховища Криму стрімко втрачають воду, що може призвести до дефіциту, як у 2020-2021 роках. Окупаційна влада пріоритезує водопостачання курортів, ігноруючи потреби місцевого населення.

ISW: Криму загрожує водна криза через окупацію та безгосподарність рф

Крим найближчими місяцями може зіткнутися з серйозною водною кризою, яку спровокувала російська окупація Криму і яку безгосподарність і нераціональне використання ресурсів з боку рф ще більше посилять. Про це йдеться у матеріалі Інститут вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики, зокрема, вказують на заяву завідувача кафедри хімічних технологій водокористування кримського федерального університету іллі ніколенка, за словами якого лише за травень 2025 року водосховища в Криму втратили 11 мільйонів кубометрів води.

ніколенко попередив, що нинішні темпи виснаження водних запасів Криму передвіщають гостру водну кризу, яка нагадує дефіцит води 2020-2021 років

- зазначається у матеріалі.

Автори підкреслюють, що російські окупаційні чиновники чітко усвідомлюють назріваючу водну кризу, але тим не менш продовжують зусилля з залучення російських туристів до Криму на літній сезон. Так, голова комітету з питань екології та природних ресурсів окупаційного парламенту Криму світлана шабельникова заявила, що цього літа росія забезпечить Крим 60% необхідної питної води, а курортні міста на півдні Криму "забезпечуватимуться питною водою без перебоїв".

Залишається незрозумілим, як російська окупаційна адміністрація збирається забезпечувати 40% дефіциту питної води. Але заяви шабельнікової свідчать про те, що російська влада надає перевагу водопостачанню туристичних точок, що потенційно може залишити без надійного водопостачання сотні тисяч людей, які не живуть у курортних містах або поблизу них

- констатують в ISW.

В одному з найбільших водосховищ окупованого Криму припинено скидання води25.07.24, 18:10 • 22293 перегляди

Там наголошують, що росія, як воююча держава-окупант, зобов’язана за міжнародним правом забезпечувати здоров’я населення, яке вона окупує. Ця норма, зокрема, передбачає забезпечення основними товарами та послугами, такими як питна вода.

Довідково

Україна припинила постачання води до Криму через Північно-Кримський канал як форму санкцій, коли росія вторглася та анексувала Крим у 2014 році. Тоді Росії було важко підтримувати водопостачання, особливо коли вона наповнила півострів російськими військовослужбовцями та переселила російських цивільних осіб до Криму, що додало навантаження на і без того обмежені водні ресурси.

З моменту повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році росія погано керувала водною інфраструктурою в Криму, не інвестувала в альтернативні джерела води, продовжувала перенаправляти водні ресурси на військові потреби та потрапила в корупційні скандали щодо водних проектів.

Руйнування Росією дамби Каховської гідроелектростанції у червні 2023 року ще більше серйозно обмежило постачання води до Криму.

Нагадаємо

У квітні директор науково-виробничої фірми "Водні технології" Анатолій Копачевський в ефірі російського радіо заявив, що в окупованому Криму водосховища заповнені менш ніж на 50 відсотків від їхнього максимального обсягу. Наповненість кримських водосховищ на той момент була удвічі нижчою порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

У Криму припинився приплив води до двох водосховищ через пересихання річок03.09.24, 11:46 • 10765 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Економіка
Інститут вивчення війни
Крим
Україна
Каховська гідроелектростанція
Tesla
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