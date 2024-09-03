У Криму припинився приплив води до двох водосховищ через пересихання річок
Київ • УНН
Через пересихання річок у окупованому Криму припинився приплив води до Партизанського та Чорноріченського водосховищ. російська влада приховує інформацію про запаси води в регіоні.
У окупованому Криму припинився приплив води у два водосховища через пересихання річок, російська влада приховує інформацію про запаси води. Про це повідомляє Кримський вітер, пише УНН.
Деталі
Кримське управління з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища в огляді про стан річок Криму в серпні 2024 року повідомляє:
"На річках зберігався режим глибокої літньої межені. 8 серпня пересохла річка Су-Індол біля села Тополівка, а 22 серпня – річка Чорна. На річці Альма вище за Партизанське водосховище пересихання триває з 28 серпня. Приплив води до Партизанського та Чорноріченського водосховищ припинився".
Зазначається, що востаннє пересихання верхів'я річки Альма тривало 41 день 2022 року.
В огляді вперше не наводиться інформація про заповнення водосховищ у регіоні.
За інформацією, що наводилася раніше, загальний сумарний запас води у водосховищах, розташованих у руслах основних річок, на початок серпня становив 141,93 млн куб. м, що на 15,92 млн. куб. м менше, ніж у червні.
Довідково
Чорноріченське водосховище є основним, що подає воду до Севастополя, а Партизанське – до частини Сімферополя.
Нагадаємо
У липні цього року одне з найбільших водосховищ окупованого Криму сильно обміліло. У наслідок цього було припинено скидання води в Білогірському водосховищі, яке раніше використовували для наповнення Північно-Кримського каналу.