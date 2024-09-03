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У Криму припинився приплив води до двох водосховищ через пересихання річок

У Криму припинився приплив води до двох водосховищ через пересихання річок

Київ • УНН

 • 10754 перегляди

Через пересихання річок у окупованому Криму припинився приплив води до Партизанського та Чорноріченського водосховищ. російська влада приховує інформацію про запаси води в регіоні.

У окупованому Криму припинився приплив води у два водосховища через пересихання річок, російська влада приховує інформацію про запаси води. Про це повідомляє Кримський вітер, пише УНН.

Деталі

Кримське управління з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища в огляді про стан річок Криму в серпні 2024 року повідомляє:

"На річках зберігався режим глибокої літньої межені. 8 серпня пересохла річка Су-Індол біля села Тополівка, а 22 серпня – річка Чорна. На річці Альма вище за Партизанське водосховище пересихання триває з 28 серпня. Приплив води до Партизанського та Чорноріченського водосховищ припинився".

Зазначається, що востаннє пересихання верхів'я річки Альма тривало 41 день 2022 року.

В огляді вперше не наводиться інформація про заповнення водосховищ у регіоні.

За інформацією, що наводилася раніше, загальний сумарний запас води у водосховищах, розташованих у руслах основних річок, на початок серпня становив 141,93 млн куб. м, що на 15,92 млн. куб. м менше, ніж у червні.

Довідково

Чорноріченське водосховище є основним, що подає воду до Севастополя, а Партизанське – до частини Сімферополя.

Нагадаємо

У липні цього року одне з найбільших водосховищ окупованого Криму сильно обміліло. У наслідок цього було припинено скидання води в Білогірському водосховищі, яке раніше використовували для наповнення Північно-Кримського каналу.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Суспільство

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