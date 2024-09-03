В Крыму прекратился приток воды в два водохранилища из-за пересыхания рек

В оккупированном Крыму прекратился приток воды в два водохранилища из-за пересыхания рек, российские власти скрывают информацию о запасах воды. Об этом сообщает Крымский ветер, пишет УНН.

Детали

Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в обзоре о состоянии рек Крыма в августе 2024 года сообщает:

"На реках сохранялся режим глубокой летней межени. 8 августа пересохла река Су-Индол возле села Тополовка, а 22 августа - река Черная. На реке Альма выше Партизанского водохранилища пересыхание продолжается с 28 августа. Приток воды в Партизанское и Чернореченское водохранилища прекратился".

Отмечается, что последний раз пересыхание верховья реки Альма продолжалось 41 день в 2022 году.

В обзоре впервые не приводится информация о заполнении водохранилищ в регионе.

По ранее приводившейся информации, общий суммарный запас воды в водохранилищах, расположенных в руслах основных рек, на начало августа составил 141,93 млн куб. м, что на 15,92 млн. куб. м меньше, чем в июне.

Справочно

Чернореченское водохранилище является основным, подающим воду в Севастополь, а Партизанское - в часть Симферополя.

Напомним

В июле этого года одно из крупнейших водохранилищ оккупированного Крыма сильно обмелело. В следствие этого был прекращен сброс воды в Белогорском водохранилище, которое ранее использовали для наполнения Северо-Крымского канала.