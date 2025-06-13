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ISW: Крыму угрожает водный кризис из-за оккупации и бесхозяйственности рф

Киев • УНН

 • 102 просмотра

Водохранилища Крыма стремительно теряют воду, что может привести к дефициту, как в 2020-2021 годах. Оккупационные власти приоритезируют водоснабжение курортов, игнорируя потребности местного населения.

ISW: Крыму угрожает водный кризис из-за оккупации и бесхозяйственности рф

Крым в ближайшие месяцы может столкнуться с серьезным водным кризисом, который спровоцировала российская оккупация Крыма и который бесхозяйственность и нерациональное использование ресурсов со стороны рф еще больше усугубят. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики, в частности, указывают на заявление заведующего кафедрой химических технологий водопользования крымского федерального университета ильи николенко, по словам которого только за май 2025 года водохранилища в Крыму потеряли 11 миллионов кубометров воды.

николенко предупредил, что нынешние темпы истощения водных запасов Крыма предвещают острый водный кризис, который напоминает дефицит воды 2020-2021 годов

- отмечается в материале.

Авторы подчеркивают, что российские оккупационные чиновники четко осознают назревающий водный кризис, но тем не менее продолжают усилия по привлечению российских туристов в Крым на летний сезон. Так, председатель комитета по вопросам экологии и природных ресурсов оккупационного парламента Крыма светлана шабельникова заявила, что этим летом россия обеспечит Крым 60% необходимой питьевой воды, а курортные города на юге Крыма "будут обеспечиваться питьевой водой без перебоев".

Остается неясным, как российская оккупационная администрация собирается обеспечивать 40% дефицита питьевой воды. Но заявления шабельниковой свидетельствуют о том, что российские власти отдают предпочтение водоснабжению туристических точек, что потенциально может оставить без надежного водоснабжения сотни тысяч людей, которые не живут в курортных городах или вблизи них

- констатируют в ISW.

В одном из крупнейших водохранилищ оккупированного Крыма прекращен сброс воды25.07.24, 18:10 • 22292 просмотра

Там подчеркивают, что россия, как воюющая держава-оккупант, обязана по международному праву обеспечивать здоровье населения, которое она оккупирует. Эта норма, в частности, предусматривает обеспечение основными товарами и услугами, такими как питьевая вода.

Справочно

Украина прекратила поставки воды в Крым через Северо-Крымский канал как форму санкций, когда россия вторглась и аннексировала Крым в 2014 году. Тогда России было трудно поддерживать водоснабжение, особенно когда она наполнила полуостров российскими военнослужащими и переселила российских гражданских лиц в Крым, что добавило нагрузки на и без того ограниченные водные ресурсы.

С момента полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году россия плохо руководила водной инфраструктурой в Крыму, не инвестировала в альтернативные источники воды, продолжала перенаправлять водные ресурсы на военные нужды и попала в коррупционные скандалы по водным проектам.

Разрушение Россией дамбы Каховской гидроэлектростанции в июне 2023 года еще больше серьезно ограничило поставки воды в Крым.

Напомним

В апреле директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский в эфире российского радио заявил, что в оккупированном Крыму водохранилища заполнены менее чем на 50 процентов от их максимального объема. Наполненность крымских водохранилищ на тот момент была вдвое ниже по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В Крыму прекратился приток воды в два водохранилища из-за пересыхания рек03.09.24, 11:46 • 10764 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Экономика
Институт изучения войны
Крым
Украина
Каховская плотина
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