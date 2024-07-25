С водоснабжением на украинском полуострове ситуация осложняется. По данным Крым.Реалии, в связи с сильным обмелением прекращен сброс воды в Белогорском водохранилище, передает УНН.

Детали

Кромка воды в Белогорском водохранилище ушла далеко от основания плотины; сброс воды из-за его сильного обмеления прекращен.

Ранее воду интенсивно спускали в русло реки Биюк-Карасу для наполнения Северо-Крымского канала, пишет Крым.Реалии.

В крымском отделении международного движения за декоккупацию Крыма заявили, что ситуация с водоснабжением Крыма может усугубляться.

Регион вошел в продолжительный засушливый период. Несмотря на прекращение сброса, уровень воды в водохранилище продолжает убывать из-за аномальной жары и засухи - пояснили специалисты.

Напомним

Назначенный рф "глава" республики Сергей Аксенов заявил, что ситуация в регионе стабильная, проблем с водоснабжением в Крыму

По состоянию на 19 июня 2024 года имеющиеся запасы воды в водохранилищах Крыма составляют более 245 миллионов кубометров, в том числе в водохранилищах питьевого назначения – около 228 миллионов кубометров - указывалось Telegram-канале российского главы оккупированного Крыма.

УНН ранее сообщал, что в Крыму в районе Коктебеля и Симферопольского района возникли масштабные пожары на площади 20-30 гектаров, к тушению которых было привлечено более 150 специалистов и 25 единиц техники.