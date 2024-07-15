В Крыму сообщают о масштабных пожарах, возгорания зафиксированы в Коктебеле и Симферопольском районе, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

Согласно сообщению российского управления мчс рф, пожар площадью 5 га зафиксирован в районе села Урожайное, а в районе садового некоммерческого общества "Дружба" горела сухостой площадью 15 га.

В Коктебеле, как сообщает мчс рф, горит сухая растительность площадью 20 га. По данным ведомства, для тушения привлечено более 150 специалистов и 25 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8.

Впоследствии росСМИ сообщили, что площадь пожара в поселке Коктебель в Крыму увеличилась до 30 га.