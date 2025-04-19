Водосховища окупованого Криму заповнені менш ніж на 50%

В окупованому Криму водосховища заповнені менш ніж на 50 відсотків від їхнього максимального обсягу. Про це заявив директор науково-виробничої фірми "Водні технології" Анатолій Копачевський в ефірі російського радіо, передає УНН із посиланням на "Крим Реалії".

Згідно з повідомленням, наповненість кримських водосховищ на даний момент удвічі нижча порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

... опади у квітні були, і вони дозволили наповнити частину водосховищ, особливо Сімферопольське, Аянське та Білогірське. Проте притоки тривали лише близько 6–10 днів і вже пішли на спад. Якщо порівнювати обсяги, то вони відповідають лише мінімальним значенням для цієї пори року