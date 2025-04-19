Водосховища окупованого Криму заповнені менш ніж на 50%
Київ • УНН
За даними експерта, водосховища в окупованому Криму заповнені менш ніж на 50%, їх наповненість удвічі нижча за аналогічний період 2024 року. Обсяги відповідають лише мінімальним значенням для цієї пори року, попри квітневі опади.
В окупованому Криму водосховища заповнені менш ніж на 50 відсотків від їхнього максимального обсягу. Про це заявив директор науково-виробничої фірми "Водні технології" Анатолій Копачевський в ефірі російського радіо, передає УНН із посиланням на "Крим Реалії".
Деталі
Згідно з повідомленням, наповненість кримських водосховищ на даний момент удвічі нижча порівняно з аналогічним періодом 2024 року.
... опади у квітні були, і вони дозволили наповнити частину водосховищ, особливо Сімферопольське, Аянське та Білогірське. Проте притоки тривали лише близько 6–10 днів і вже пішли на спад. Якщо порівнювати обсяги, то вони відповідають лише мінімальним значенням для цієї пори року
За його даними, серед найбільших водосховищ Криму найбільш наповненими залишаються Аянське (93%) та Загорське (75%), тоді як Партизанське, Станційне та Тайганське перебувають на рівні менше ніж 35 відсотків.
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