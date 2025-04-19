Водохранилища оккупированного Крыма заполнены менее чем на 50%

В оккупированном Крыму водохранилища заполнены менее чем на 50 процентов от их максимального объема. Об этом заявил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский в эфире российского радио, передает УНН со ссылкой на "Крым Реалии".

Согласно сообщению, наполненность крымских водохранилищ на данный момент вдвое ниже по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

... осадки в апреле были, и они позволили наполнить часть водохранилищ, особенно Симферопольское, Аянское и Белогорское. Однако притоки длились всего около 6–10 дней и уже пошли на спад. Если сравнивать объемы, то они соответствуют лишь минимальным значениям для этого времени года