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Водохранилища оккупированного Крыма заполнены менее чем на 50%

Киев • УНН

 • 190 просмотра

По данным эксперта, водохранилища в оккупированном Крыму заполнены менее чем на 50%, их наполненность вдвое ниже, чем за аналогичный период 2024 года. Объемы соответствуют только минимальным значениям для этого времени года, несмотря на апрельские осадки.

Водохранилища оккупированного Крыма заполнены менее чем на 50%

В оккупированном Крыму водохранилища заполнены менее чем на 50 процентов от их максимального объема. Об этом заявил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский в эфире российского радио, передает УНН со ссылкой на "Крым Реалии".

Детали

Согласно сообщению, наполненность крымских водохранилищ на данный момент вдвое ниже по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

... осадки в апреле были, и они позволили наполнить часть водохранилищ, особенно Симферопольское, Аянское и Белогорское. Однако притоки длились всего около 6–10 дней и уже пошли на спад. Если сравнивать объемы, то они соответствуют лишь минимальным значениям для этого времени года 

– сказал Копачевский.

По его данным, среди крупнейших водохранилищ Крыма наиболее наполненными остаются Аянское (93%) и Загорское (75%), тогда как Партизанское, Станционное и Тайганское находятся на уровне менее 35 процентов.

В Крыму прекратился приток воды в два водохранилища из-за пересыхания рек03.09.24, 11:46 • 10762 просмотра

Антонина Туманова

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