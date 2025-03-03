Критическое обмеление водохранилища углубляет водный кризис в оккупированном Мариуполе
Киев • УНН
Старокрымское водохранилище, единственный источник воды для оккупированного Мариуполя, стремительно мелеет. Оккупанты планируют взорвать дамбы на реке Малый Кальчик для наполнения водохранилища, что может привести к экологической катастрофе.
В оккупированном Мариуполе ситуация с водоснабжением достигла критической точки. Старокрымское водохранилище, которое ранее было основным резервным источником воды для города, сейчас переживает обмеление. Об этом сообщает Мариупольский городской совет, передает УНН.
Детали
Местные СМИ сообщают, что уровень воды в водохранилище снижается стремительно, и уже сейчас можно говорить о серьезных рисках для водоснабжения.
До начала войны Мариуполь получал воду из двух основных источников: канала Северский Донец и Старокрымского водохранилища. Однако, после повреждения канала Северский Донец в результате боевых действий, город остался только на резервном водоснабжении из водохранилища, которое сейчас постепенно высыхает.
По информации Центра изучения оккупации, оккупанты планируют подрыв дамб вдоль реки Малый Кальчик, чтобы наполнить Старокрымское водохранилище.
Это решение является не только неэффективным, но и экологически губительным: оно приведет к радикальному изменению природного баланса, превратив прилегающие территории Малого Кальчика в пустыню
Со вчерашнего дня оккупационные власти ввели новые графики водоснабжения для жителей Мариуполя, однако это не является достаточным решением проблемы.
Напомним
В конце февраля в оккупированном Мариуполе ввели ограничение подачи воды до 6 часов в сутки из-за критического обмеления Старокрымского водохранилища. Городу нужно 150 тысяч кубометров воды ежедневно, тогда как водохранилище может обеспечить только 40 тысяч.