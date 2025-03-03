Критичне обміління водосховища поглиблює водну кризу в окупованому Маріуполі
Київ • УНН
Старокримське водосховище, єдине джерело води для окупованого Маріуполя, стрімко міліє. Окупанти планують підірвати дамби на річці Малий Кальчик для наповнення водосховища, що може призвести до екологічної катастрофи.
В окупованому Маріуполі ситуація з водопостачанням досягла критичної точки. Старокримське водосховище, яке раніше було основним резервним джерелом води для міста, зараз переживає обміління. Про це повідомляє Маріупольська міська рада, передає УНН.
Деталі
Місцеві ЗМІ повідомляють, що рівень води в водосховищі знижується стрімко, і вже зараз можна говорити про серйозні ризики для водопостачання.
До початку війни Маріуполь отримував воду з двох основних джерел: каналу Сіверський Донець та Старокримського водосховища. Проте, після пошкодження каналу Сіверський Донець внаслідок бойових дій, місто залишилось тільки на резервному водопостачанні з водосховища, яке нині поступово висихає.
За інформацією Центру вивчення окупації, окупанти планують підрив дамб вздовж річки Малий Кальчик, щоб наповнити Старокримське водосховище.
Це рішення є не лише неефективним, а й екологічно згубним: воно призведе до радикальної зміни природного балансу, перетворивши прилеглі території Малого Кальчику на пустелю
Від вчора окупаційна влада запровадила нові графіки водопостачання для жителів Маріуполя, однак це не є достатнім рішенням проблеми.
Нагадаємо
Наприкінці лютого в окупованому Маріуполі ввели обмеження подачі води до 6 годин на добу через критичне обміління Старокримського водосховища. Місту потрібно 150 тисяч кубометрів води щодня, тоді як водосховище може забезпечити лише 40 тисяч.