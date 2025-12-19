$42.340.15
ЄС виділяє Україні 90 мільярдів євро допомоги на 2026–2027 роки - голова Євроради
00:22 • 4620 перегляди
Трамп підписав оборонний бюджет США з домопогою Україні
23:33 • 6846 перегляди
Міжнародна фінансова корпорація розвитку DFC анонсувала запуск Інвестиційного фонду відбудови США-Україна
22:09 • 8642 перегляди
Лідери ЄС не змогли домовитися про використання активів рф для фінансування України
18 грудня, 17:59 • 14608 перегляди
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
18 грудня, 17:01 • 22515 перегляди
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з Молдовою
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 28931 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
18 грудня, 14:57 • 22402 перегляди
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
18 грудня, 14:45 • 20539 перегляди
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
Ексклюзив
18 грудня, 13:04 • 27032 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Мирні переговори: стало відомо, кого путін відправить у Маямі

Київ • УНН

 • 128 перегляди

У Маямі заплановано переговори між США та росією щодо мирного врегулювання війни в Україні, де російську сторону представить спецпосланець путіна Кирило Дмитрієв. Зустріч відбудеться після консультацій у Берліні, де обговорювалися гарантії безпеки для Києва та можливі територіальні поступки.

Мирні переговори: стало відомо, кого путін відправить у Маямі

Цими вихідними в Маямі заплановано черговий раунд переговорів між США та росією щодо мирного врегулювання війни в Україні. російську сторону на зустрічі представлятиме спецпосланець путіна Кирило Дмитрієв. Про це інформує Associated Press, передає УНН.

Деталі

За інформацією американського посадовця, у суботу, 20 грудня, у Маямі Дмитрієв планує провести зустріч зі спецпредставником Дональда Трампа Стівом Віткоффом та зятем президента США Джаредом Кушнером.

Переговори відбудуться після консультацій, які цього тижня Вашингтон провів у Берліні з представниками України та європейських країн, під час яких обговорювалися гарантії безпеки для Києва з боку США, можливі територіальні поступки та інші аспекти американського плану, спрямованого на припинення війни.

У Москві також підтвердили підготовку до контактів між росією та США. Речник рремля Дмитро Пєсков повідомив, що російська сторона очікує на спілкування з американськими представниками, аби отримати інформацію про підсумки берлінських консультацій, однак подробиць не розкрив.

Як пише АР, президент США Дональд Трамп розпочав масштабну дипломатичну роботу з припинення майже чотирирічної війни. Але зусилля Вашингтона зіткнулися з різко суперечливими вимогами москви та Києва.

Раніше в середу очільник кремля володимир путін попередив, що рф прагнутиме розширити свої успіхи в Україні, якщо Київ та його західні союзники відхилять вимоги москви на мирних переговорах.

путін хоче, щоб усі території в чотирьох ключових регіонах, захоплені його військами, а також Кримський півострів, незаконно анексований у 2014 році, були визнані російською територією. Він також вимагав від України вивести війська з деяких районів на сході України, які ще не захоплені московськими силами, чого Україна відкинула

- йдеться у дописі.

кремль також наполягає на тому, щоб Україна відмовилася від своєї заявки до НАТО, і попереджає, що москва не прийме розміщення будь-яких військ із країн-членів НАТО і розглядатиме їх як "законну мету".

Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW18.12.25, 09:07 • 25997 переглядiв

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський висловив готовність відмовитися від вступу до НАТО, але за умови, якщо США та інші західні країни нададуть Києву гарантії безпеки, аналогічні тим, які пропонуються країнам Альянсу.

Крім того, Зеленський відкинув вимоги москви про виведення ЗСУ з районів, які рф не вдалося захопити силою. 

Нагадаємо

Цими вихідними в Маямі запланована зустріч американських та російських посадовців для обговорення шляхів припинення війни в Україні. 

"По-іншому не працює": Зеленський назвав шлях до дипломатії з росією18.12.25, 09:58 • 2958 переглядiв

Віта Зеленецька

