Мирні переговори: стало відомо, кого путін відправить у Маямі

Цими вихідними в Маямі заплановано черговий раунд переговорів між США та росією щодо мирного врегулювання війни в Україні. російську сторону на зустрічі представлятиме спецпосланець путіна Кирило Дмитрієв. Про це інформує Associated Press, передає УНН.

За інформацією американського посадовця, у суботу, 20 грудня, у Маямі Дмитрієв планує провести зустріч зі спецпредставником Дональда Трампа Стівом Віткоффом та зятем президента США Джаредом Кушнером.

Переговори відбудуться після консультацій, які цього тижня Вашингтон провів у Берліні з представниками України та європейських країн, під час яких обговорювалися гарантії безпеки для Києва з боку США, можливі територіальні поступки та інші аспекти американського плану, спрямованого на припинення війни.

У Москві також підтвердили підготовку до контактів між росією та США. Речник рремля Дмитро Пєсков повідомив, що російська сторона очікує на спілкування з американськими представниками, аби отримати інформацію про підсумки берлінських консультацій, однак подробиць не розкрив.

Як пише АР, президент США Дональд Трамп розпочав масштабну дипломатичну роботу з припинення майже чотирирічної війни. Але зусилля Вашингтона зіткнулися з різко суперечливими вимогами москви та Києва.

Раніше в середу очільник кремля володимир путін попередив, що рф прагнутиме розширити свої успіхи в Україні, якщо Київ та його західні союзники відхилять вимоги москви на мирних переговорах.

путін хоче, щоб усі території в чотирьох ключових регіонах, захоплені його військами, а також Кримський півострів, незаконно анексований у 2014 році, були визнані російською територією. Він також вимагав від України вивести війська з деяких районів на сході України, які ще не захоплені московськими силами, чого Україна відкинула - йдеться у дописі.

кремль також наполягає на тому, щоб Україна відмовилася від своєї заявки до НАТО, і попереджає, що москва не прийме розміщення будь-яких військ із країн-членів НАТО і розглядатиме їх як "законну мету".

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський висловив готовність відмовитися від вступу до НАТО, але за умови, якщо США та інші західні країни нададуть Києву гарантії безпеки, аналогічні тим, які пропонуються країнам Альянсу.

Крім того, Зеленський відкинув вимоги москви про виведення ЗСУ з районів, які рф не вдалося захопити силою.

