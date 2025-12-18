"По-іншому не працює": Зеленський назвав шлях до дипломатії з росією

Президент України Володимир Зеленський відповів на питання журналістів, чи вірить він у дипломатичний шлях щодо закінчення війни після нещодавніх заяв лідерів США і росії. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Зеленський зазначив: Україна має бути в сильній позиції, а росія має зрозуміти, що Україна не капітулює через дефіцит фінансування і зброї, і соціальну допомогу.

Водночас, за його словами, треба не тільки говорити про санкційну політику щодо російської енергетики, а треба максимально прикручувати енергетичні гайки щодо росії.

По-іншому воно не працює. Треба висушувати і зменшувати економіку росії через заборону і санкції, для того, щоб вони не витрачали ці гроші на війну. Якщо в Україні буде стабільне фінансування, а в росії буде зменшуватись фінансування, то для росії безумовно це сигнал, щоб вона переходила до дипломатії. безумовно, я не порівнюю, це різні суми, але тим не менше - заявив Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сигнали російського диктатора володимира путіна про небажання закінчувати війну не є новими. Він додав: можливість продовження війни залежить від тиску партнерів України, зокрема від США, а також санкцій проти росії.

Також Зеленський заявив, що питання використання заморожених російських активів для потреб України залишається на столі переговорів у Європі та США і залежить від політичних рішень партнерів.