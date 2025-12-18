"По-іншому не працює": Зеленський назвав шлях до дипломатії з росією
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна бути в сильній позиції, а росія має зрозуміти, що Україна не капітулює. Він наголосив на необхідності зменшення російської економіки через санкції, щоб змусити рф перейти до дипломатії.
Президент України Володимир Зеленський відповів на питання журналістів, чи вірить він у дипломатичний шлях щодо закінчення війни після нещодавніх заяв лідерів США і росії. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Зеленський зазначив: Україна має бути в сильній позиції, а росія має зрозуміти, що Україна не капітулює через дефіцит фінансування і зброї, і соціальну допомогу.
Водночас, за його словами, треба не тільки говорити про санкційну політику щодо російської енергетики, а треба максимально прикручувати енергетичні гайки щодо росії.
По-іншому воно не працює. Треба висушувати і зменшувати економіку росії через заборону і санкції, для того, щоб вони не витрачали ці гроші на війну. Якщо в Україні буде стабільне фінансування, а в росії буде зменшуватись фінансування, то для росії безумовно це сигнал, щоб вона переходила до дипломатії. безумовно, я не порівнюю, це різні суми, але тим не менше
