"По-другому не работает": Зеленский назвал путь к дипломатии с россией

Он хочет территорий: путин публично и четко выразил неизменную цель войны в Украине - ISW
07:18 • 7054 просмотра
"Даже если это означает встречу допоздна": Politico узнало "всю суть" решающего саммита ЕС по Украине
17 декабря, 20:01 • 21071 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43 • 37194 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 39105 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 64830 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56 • 38404 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33 • 28646 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 25574 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 23080 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Великобритания выделяет Украине крупнейшую однолетнюю инвестицию для укрепления ПВО18 декабря, 02:05 • 19200 просмотра
Военные США заявили об очередном ударе по судну с наркотиками в Тихом океане18 декабря, 03:02 • 19770 просмотра
"Мне достался беспорядок, но я его исправлю": Трамп выступил с обращением к нации03:27 • 22426 просмотра
Очки с искусственным интеллектом от Meta будут усиливать голос собеседника04:23 • 18631 просмотра
россияне массированно атаковали Черкассы: целились по критической инфраструктуре, есть пострадавшиеPhoto05:25 • 15004 просмотра
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 31267 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире17 декабря, 14:58 • 29629 просмотра
ЕС делает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается17 декабря, 14:39 • 26344 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 48726 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 13561 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 13668 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 21177 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 27221 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 61724 просмотра
"По-другому не работает": Зеленский назвал путь к дипломатии с россией

Киев • УНН

 • 164 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна быть в сильной позиции, а россия должна понять, что Украина не капитулирует. Он отметил необходимость уменьшения российской экономики из-за санкций, чтобы заставить рф перейти к дипломатии.

"По-другому не работает": Зеленский назвал путь к дипломатии с россией

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос журналистов, верит ли он в дипломатический путь окончания войны после недавних заявлений лидеров США и россии. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Зеленский отметил: Украина должна быть в сильной позиции, а россия должна понять, что Украина не капитулирует из-за дефицита финансирования и оружия, и социальной помощи.

В то же время, по его словам, нужно не только говорить о санкционной политике в отношении российской энергетики, а нужно максимально закручивать энергетические гайки в отношении россии.

По-другому это не работает. Нужно высушивать и уменьшать экономику россии через запрет и санкции, для того, чтобы они не тратили эти деньги на войну. Если в Украине будет стабильное финансирование, а в россии будет уменьшаться финансирование, то для россии безусловно это сигнал, чтобы она переходила к дипломатии. Безусловно, я не сравниваю, это разные суммы, но тем не менее

- заявил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сигналы российского диктатора Владимира Путина о нежелании заканчивать войну не являются новыми. Он добавил: возможность продолжения войны зависит от давления партнеров Украины, в частности от США, а также санкций против россии.

Также Зеленский заявил, что вопрос использования замороженных российских активов для нужд Украины остается на столе переговоров в Европе и США и зависит от политических решений партнеров.

Евгений Устименко

