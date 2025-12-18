"По-другому не работает": Зеленский назвал путь к дипломатии с россией

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос журналистов, верит ли он в дипломатический путь окончания войны после недавних заявлений лидеров США и россии. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Зеленский отметил: Украина должна быть в сильной позиции, а россия должна понять, что Украина не капитулирует из-за дефицита финансирования и оружия, и социальной помощи.

В то же время, по его словам, нужно не только говорить о санкционной политике в отношении российской энергетики, а нужно максимально закручивать энергетические гайки в отношении россии.

По-другому это не работает. Нужно высушивать и уменьшать экономику россии через запрет и санкции, для того, чтобы они не тратили эти деньги на войну. Если в Украине будет стабильное финансирование, а в россии будет уменьшаться финансирование, то для россии безусловно это сигнал, чтобы она переходила к дипломатии. Безусловно, я не сравниваю, это разные суммы, но тем не менее - заявил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сигналы российского диктатора Владимира Путина о нежелании заканчивать войну не являются новыми. Он добавил: возможность продолжения войны зависит от давления партнеров Украины, в частности от США, а также санкций против россии.

Также Зеленский заявил, что вопрос использования замороженных российских активов для нужд Украины остается на столе переговоров в Европе и США и зависит от политических решений партнеров.