Мирные переговоры: стало известно, кого Путин отправит в Майами

Киев • УНН

 • 462 просмотра

В Майами запланированы переговоры между США и Россией по мирному урегулированию войны в Украине, где российскую сторону представит спецпосланник Путина Кирилл Дмитриев. Встреча состоится после консультаций в Берлине, где обсуждались гарантии безопасности для Киева и возможные территориальные уступки.

Мирные переговоры: стало известно, кого Путин отправит в Майами

На этих выходных в Майами запланирован очередной раунд переговоров между США и Россией по мирному урегулированию войны в Украине. Российскую сторону на встрече будет представлять спецпосланник Путина Кирилл Дмитриев. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

Детали

По информации американского чиновника, в субботу, 20 декабря, в Майами Дмитриев планирует провести встречу со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.

Переговоры состоятся после консультаций, которые на этой неделе Вашингтон провел в Берлине с представителями Украины и европейских стран, во время которых обсуждались гарантии безопасности для Киева со стороны США, возможные территориальные уступки и другие аспекты американского плана, направленного на прекращение войны.

В Москве также подтвердили подготовку к контактам между Россией и США. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона ожидает общения с американскими представителями, чтобы получить информацию об итогах берлинских консультаций, однако подробностей не раскрыл.

Как пишет АР, президент США Дональд Трамп начал масштабную дипломатическую работу по прекращению почти четырехлетней войны. Но усилия Вашингтона столкнулись с резко противоречивыми требованиями Москвы и Киева.

Ранее в среду глава Кремля Владимир Путин предупредил, что РФ будет стремиться расширить свои успехи в Украине, если Киев и его западные союзники отклонят требования Москвы на мирных переговорах.

Путин хочет, чтобы все территории в четырех ключевых регионах, захваченные его войсками, а также Крымский полуостров, незаконно аннексированный в 2014 году, были признаны российской территорией. Он также требовал от Украины вывести войска из некоторых районов на востоке Украины, которые еще не захвачены московскими силами, что Украина отвергла

- говорится в сообщении.

Кремль также настаивает на том, чтобы Украина отказалась от своей заявки в НАТО, и предупреждает, что Москва не примет размещение каких-либо войск из стран-членов НАТО и будет рассматривать их как "законную цель".

Он хочет территорий: путин публично и четко выразил неизменную цель войны в Украине - ISW18.12.25, 09:07 • 26052 просмотра

Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность отказаться от вступления в НАТО, но при условии, если США и другие западные страны предоставят Киеву гарантии безопасности, аналогичные тем, которые предлагаются странам Альянса.

Кроме того, Зеленский отверг требования Москвы о выводе ВСУ из районов, которые РФ не удалось захватить силой. 

Напомним

На этих выходных в Майами запланирована встреча американских и российских чиновников для обсуждения путей прекращения войны в Украине. 

"По-другому не работает": Зеленский назвал путь к дипломатии с россией18.12.25, 09:58 • 2962 просмотра

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Ассошиэйтед Пресс
НАТО
Вашингтон
Дональд Трамп
Крым
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Берлин