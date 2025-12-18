Он хочет территорий: путин публично и четко выразил неизменную цель войны в Украине - ISW

российский диктатор владимир путин публично и четко выразил свою неизменную цель в Украине, ради которой он начал полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Детали

путин подтвердил намерение россии в конечном итоге достичь своих более широких территориальных целей в Украине. Он заявил, что россия "освободит свои исторические земли" военными средствами, если Украина и Запад "откажутся от существенных переговоров".

Под "историческими землями" подразумеваются территории, входившие в состав российской империи и СССР. В частности, кремлевские чиновники заявляют, что юг и восток Украины, а именно - Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская, Харьковская, Донецкая и Луганская области - являются так называемой "новороссией", которая, по утверждению кремля, одновременно является "неотъемлемой частью" россии.

Заявления путина продолжают демонстрировать, что он не будет удовлетворен мирным соглашением, основанным на мирном плане, предложенном США. Он предполагает, что россия должна отказаться от контроля над территориями за пределами оккупированных Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также фактически заморозить линию фронта в Херсонской и Запорожской областях.

К тому же российский диктатор поручил своим военным создать так называемую "буферную зону" в Сумской и Харьковской областях.

Заявление путина о захвате "исторических территорий россии", если Украина и Запад откажутся от переговоров, вероятно, имеет целью возложить ответственность за продолжение боевых действий не на россию, которая начала эту войну, а на Украину и Запад - говорится в исследовании ISW.

