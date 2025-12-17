Путин назвал европейских лидеров "подсвинками" и заявил, что РФ достигнет военных целей силой или дипломатически
Киев • УНН
Владимир Путин заявил, что РФ достигнет военных целей в Украине силой или дипломатически, назвав европейских лидеров "подсвинками". Он обвинил предыдущую администрацию США в провоцировании конфликта и пригрозил освободить "исторические земли" на поле боя.
российский диктатор владимир путин во время выступления на ежегодной коллегии министерства обороны выступил с очередными агрессивными заявлениями в адрес Европы и Украины. Он заверил, что россия "безусловно" достигнет своих территориальных целей в войне, которую Москва продолжает называть "специальной военной операцией", выбрав для этого либо дипломатический путь, либо военную силу. Об этом пишет УНН.
Детали
Путин прямо пригрозил продолжением боевых действий в случае отказа от российских ультиматумов.
Если они (Украина – ред.) не хотят основательной дискуссии, тогда россия освободит свои исторические земли на поле боя
Кроме того, глава кремля обвинил предыдущую администрацию США в намеренном провоцировании вооруженного конфликта с целью ослабления или уничтожения россии.
Особую порцию оскорблений диктатор направил на европейских политиков, обвинив их в сотрудничестве с Вашингтоном ради собственной выгоды.
Европейские подсвинки сразу же присоединились к работе предыдущей американской администрации (Байдена – рос.), надеясь нажиться на распаде нашей страны
Такие жесткие выпады прозвучали на фоне сообщений американских чиновников о некотором прогрессе в переговорах в Берлине, где якобы удалось согласовать около 90% сложных вопросов. Однако риторика российского лидера ставит под серьезное сомнение его готовность к каким-либо реальным компромиссам, поскольку он продолжает настаивать на выполнении своих масштабных территориальных требований.
