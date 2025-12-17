Путин назвал европейских лидеров "подсвинками" и заявил, что РФ достигнет военных целей силой или дипломатически

$42.180.06
49.670.01
ukenru
12:13 • 5126 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
11:22 • 16837 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
10:56 • 14214 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
10:33 • 14754 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 16708 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 19107 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 17383 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 27310 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 46186 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 38517 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.5м/с
88%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 15791 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 25971 просмотра
Поражение российской субмарины "Варшавянка": уничтожены винт и руль, лодке нужен капремонтPhoto09:06 • 10865 просмотра
Удары по энергетике Одесской области: из-за сильных повреждений не удалось подключить сразу всех абонентов - ОВА10:06 • 7366 просмотра
"А мог бы и бритвой...": Сикорский ответил Захаровой на заявление о "создании Польши Лениным"11:01 • 4584 просмотра
публикации
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Эксклюзив
11:22 • 16838 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 25980 просмотра
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ16 декабря, 14:38 • 40904 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след16 декабря, 12:02 • 55428 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto16 декабря, 10:19 • 56711 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Барт Де Вевер
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Брюссель
Италия
Польша
Реклама
УНН Lite
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн12:18 • 3638 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 15797 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 54008 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 71244 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 70665 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Фильм
Социальная сеть
Дія (сервис)

Путин назвал европейских лидеров "подсвинками" и заявил, что РФ достигнет военных целей силой или дипломатически

Киев • УНН

 • 246 просмотра

Владимир Путин заявил, что РФ достигнет военных целей в Украине силой или дипломатически, назвав европейских лидеров "подсвинками". Он обвинил предыдущую администрацию США в провоцировании конфликта и пригрозил освободить "исторические земли" на поле боя.

Путин назвал европейских лидеров "подсвинками" и заявил, что РФ достигнет военных целей силой или дипломатически

российский диктатор владимир путин во время выступления на ежегодной коллегии министерства обороны выступил с очередными агрессивными заявлениями в адрес Европы и Украины. Он заверил, что россия "безусловно" достигнет своих территориальных целей в войне, которую Москва продолжает называть "специальной военной операцией", выбрав для этого либо дипломатический путь, либо военную силу. Об этом пишет УНН.

Детали

Путин прямо пригрозил продолжением боевых действий в случае отказа от российских ультиматумов. 

Если они (Украина – ред.) не хотят основательной дискуссии, тогда россия освободит свои исторические земли на поле боя 

– заявил диктатор. 

Кроме того, глава кремля обвинил предыдущую администрацию США в намеренном провоцировании вооруженного конфликта с целью ослабления или уничтожения россии.

Орбан передал угрозы кремля лидерам ЕС из-за возможного финансирования Украины с использованием замороженных росактивов17.12.25, 15:55 • 1210 просмотров

Особую порцию оскорблений диктатор направил на европейских политиков, обвинив их в сотрудничестве с Вашингтоном ради собственной выгоды.

Европейские подсвинки сразу же присоединились к работе предыдущей американской администрации (Байдена – рос.), надеясь нажиться на распаде нашей страны 

– сказал Путин.

Такие жесткие выпады прозвучали на фоне сообщений американских чиновников о некотором прогрессе в переговорах в Берлине, где якобы удалось согласовать около 90% сложных вопросов. Однако риторика российского лидера ставит под серьезное сомнение его готовность к каким-либо реальным компромиссам, поскольку он продолжает настаивать на выполнении своих масштабных территориальных требований.

путин и белоусов выступили с рядом лживых заявлений относительно ситуации в Купянске и войны в Украине17.12.25, 15:03 • 1568 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Война в Украине
Европейский Союз
Джо Байден
Соединённые Штаты
Украина
Берлин