российский диктатор владимир путин во время выступления на ежегодной коллегии министерства обороны выступил с очередными агрессивными заявлениями в адрес Европы и Украины. Он заверил, что россия "безусловно" достигнет своих территориальных целей в войне, которую Москва продолжает называть "специальной военной операцией", выбрав для этого либо дипломатический путь, либо военную силу. Об этом пишет УНН.

Детали

Путин прямо пригрозил продолжением боевых действий в случае отказа от российских ультиматумов.

Если они (Украина – ред.) не хотят основательной дискуссии, тогда россия освободит свои исторические земли на поле боя – заявил диктатор.

Кроме того, глава кремля обвинил предыдущую администрацию США в намеренном провоцировании вооруженного конфликта с целью ослабления или уничтожения россии.

Орбан передал угрозы кремля лидерам ЕС из-за возможного финансирования Украины с использованием замороженных росактивов

Особую порцию оскорблений диктатор направил на европейских политиков, обвинив их в сотрудничестве с Вашингтоном ради собственной выгоды.

Европейские подсвинки сразу же присоединились к работе предыдущей американской администрации (Байдена – рос.), надеясь нажиться на распаде нашей страны – сказал Путин.

Такие жесткие выпады прозвучали на фоне сообщений американских чиновников о некотором прогрессе в переговорах в Берлине, где якобы удалось согласовать около 90% сложных вопросов. Однако риторика российского лидера ставит под серьезное сомнение его готовность к каким-либо реальным компромиссам, поскольку он продолжает настаивать на выполнении своих масштабных территориальных требований.

путин и белоусов выступили с рядом лживых заявлений относительно ситуации в Купянске и войны в Украине