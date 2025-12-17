США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними

Фото: AP

Цими вихідними в Маямі запланована зустріч американських та російських посадовців для обговорення шляхів припинення війни в Україні. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Як повідомляють джерела, знайомі з ситуацією, адміністрація Трампа посилює тиск на Київ щодо територіальних поступок, намагаючись завершити майже чотирирічний конфлікт.

Учасники та порядок денний

З боку США переговори вестимуть спеціальний посланець Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Російську делегацію, ймовірно, очолить голова суверенного фонду кирило дмитрієв.

Раніше цього тижня Віткофф і Кушнер провели зустрічі в Берліні з українськими та європейськими представниками, обговорюючи гарантії безпеки для Києва в обмін на відмову від негайного вступу до НАТО.

Гарантії безпеки проти амбіцій кремля

Вашингтон пропонує Україні обіцянку взаємної оборони, аналогічну до стандартів НАТО. В адміністрації Трампа сподіваються, що москва погодиться на членство України в ЄС та західні гарантії безпеки в межах фінальної угоди. Проте володимир путін у середу не дав жодних сигналів про готовність відмовитися від планів щодо знищення суверенітету України, а російська сторона залишається непохитною у своїх вимогах.

Нагадаємо

Заступник голови мзс рф сергій рябков заявив, що росія не піде на поступки щодо окупованих територій України. Також рябков сказав, що кремль не погодиться на присутність військ країн НАТО на території України, навіть якщо вони там будуть в рамках гарантій безпеки.

США готують новий пакет санкцій проти енергетичного сектору росії, щоб посилити тиск на москву, якщо глава кремля володимир путін відхилить мирну угоду з Україною.

У кремлі заявили, що очікують від американської сторони інформування "про підсумки роботи з українцями та європейцями", після повідомлень про очікуване обговорення напрацьованих на мирних переговорах у Європі пропозицій за участю американських перемовників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера і Президента України Володимира Зеленського.