ukenru
10:57
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
10:49
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
08:50
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
08:08
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
08:00
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
16 грудня, 03:55
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
16 грудня, 02:54
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
16 грудня, 02:00
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
16 грудня, 01:30
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
16 грудня, 00:23
Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
У кремлі відкинули пропозицію про різдвяне перемир'я в Україні

Київ • УНН

 • 138 перегляди

Речник російського диктатора дмитро пєсков заявив, що росія не зацікавлена в тимчасовому припиненні бойових дій. Він зазначив, що москва не братиме участь у короткострокових рішеннях.

У кремлі відкинули пропозицію про різдвяне перемир'я в Україні

У кремлі прокоментували пропозицію про різдвяне перемир'я в Україні, заявивши, що росія не зацікавлена в тимчасовому припиненні бойових дій. Про це заявив речник російського диктатора дмитро пєсков, відповідаючи на запитання журналістів про можливу згоду москви на ініціативу Києва та європейських країн, передає УНН із посиланням на Astra.

"Ми хочемо миру. Ми не хочемо перемир'я, щоб дати Україні перепочинок і підготуватися до продовження війни", – сказав пєсков, якого цитують росЗМІ.

За його словами, якщо в Києві "домінуюче бажання замінити доступ до угоди короткостроковими нежиттєздатними рішеннями", то москва "навряд чи готова в цьому брати участь".

Додамо

Раніше пєсков уже критикував ідею перемир’я, називаючи її "забиванням мізків", і заявляв, що росії потрібен "гарантований, довгостроковий мир, зрозумілий усім".

З пропозицією оголосити різдвяне перемир'я в ніч з 25 на понеділок, 15 грудня, виступив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським. Мерц закликав росію оголосити перемир'я на Різдво, зазначивши, що "м'яч на боці росії".

Президент України Володимир Зеленський підтримав ініціативу, зазначивши, що США наполягають на якнайшвидшому досягненні миру, а для України, за його словами, важлива його якість.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Війна в Україні
Фрідріх Мерц
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ