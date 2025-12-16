У кремлі відкинули пропозицію про різдвяне перемир'я в Україні

У кремлі прокоментували пропозицію про різдвяне перемир'я в Україні, заявивши, що росія не зацікавлена в тимчасовому припиненні бойових дій. Про це заявив речник російського диктатора дмитро пєсков, відповідаючи на запитання журналістів про можливу згоду москви на ініціативу Києва та європейських країн, передає УНН із посиланням на Astra.

"Ми хочемо миру. Ми не хочемо перемир'я, щоб дати Україні перепочинок і підготуватися до продовження війни", – сказав пєсков, якого цитують росЗМІ.

За його словами, якщо в Києві "домінуюче бажання замінити доступ до угоди короткостроковими нежиттєздатними рішеннями", то москва "навряд чи готова в цьому брати участь".

Додамо

Раніше пєсков уже критикував ідею перемир’я, називаючи її "забиванням мізків", і заявляв, що росії потрібен "гарантований, довгостроковий мир, зрозумілий усім".

З пропозицією оголосити різдвяне перемир'я в ніч з 25 на понеділок, 15 грудня, виступив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським. Мерц закликав росію оголосити перемир'я на Різдво, зазначивши, що "м'яч на боці росії".

Президент України Володимир Зеленський підтримав ініціативу, зазначивши, що США наполягають на якнайшвидшому досягненні миру, а для України, за його словами, важлива його якість.