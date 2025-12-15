Канцлер ФРН закликав росію припинити вогонь на Різдво
Київ • УНН
Канцлер ФРН Фрідріх Мерц закликав росію влаштувати перемир’я на Різдво, сподіваючись на прояв людяності. Він заявив про це на пресконференції із Президентом України Володимиром Зеленським.
Канцлер ФРН Фрідріх Мерц закликав росію влаштувати перемир’я на Різдво, передає УНН.
Можливо, російський уряд має залишки людяності і залишить людей у спокої на декілька днів. Це може стати початком миру
Трамп задоволений прогресом у переговорах щодо України в Берліні - американський чиновник15.12.25, 18:56 • 578 переглядiв
Нагадаємо
У Берліні відбувся другий раунд перемовин із представниками США за участі Президента України Володимира Зеленського.
AFP повідомляло, що американські переговірники все ще хочуть, щоб Україна поступилася контролем над східними Донецькою та Луганською областями як умовою для мирних переговорів з росією.