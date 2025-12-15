Канцлер ФРН закликав росію припинити вогонь на Різдво

$42.190.08
15:22
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
15:05
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угодиPhoto
14:54
Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ
Ексклюзив
14:20
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
Ексклюзив
13:38
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
12:05
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
15 грудня, 11:20
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
15 грудня, 10:16
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
15 грудня, 09:35
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Ексклюзив
15 грудня, 07:53
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
На Буковині вранці стався землетрус: деталі
15 грудня, 07:57
Українська пара зазнала нападу у трамваї в Польщі через "розмову рідною мовою": затримано двох нападників
15 грудня, 09:49
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримки
11:52
У Феодосії дрон влучив у військовий корабель, спричинивши пожежу
13:18
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради
13:34
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберігання
Ексклюзив
13:38
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради
13:34
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримки
11:52
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечори
13 грудня, 16:20
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи
13 грудня, 12:38
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Фрідріх Мерц
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Донецька область
Луганська область
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів
14 грудня, 19:02
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід Мессі
13 грудня, 11:42
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате
13 грудня, 11:26
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує Трамп
13 грудня, 09:00
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможців
12 грудня, 12:55
Техніка
Опалення
The Guardian
Соціальна мережа
Фільм

Канцлер ФРН закликав росію припинити вогонь на Різдво

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц закликав росію влаштувати перемир’я на Різдво, сподіваючись на прояв людяності. Він заявив про це на пресконференції із Президентом України Володимиром Зеленським.

Канцлер ФРН закликав росію припинити вогонь на Різдво

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц закликав росію влаштувати перемир’я на Різдво, передає УНН.

Можливо, російський уряд має залишки людяності і залишить людей у спокої на декілька днів. Це може стати початком миру 

- заявив Мерц на пресконференції із Президентом України Володимиром Зеленським.

Трамп задоволений прогресом у переговорах щодо України в Берліні - американський чиновник
15.12.25, 18:56

Нагадаємо

У Берліні відбувся другий раунд перемовин із представниками США за участі Президента України Володимира Зеленського.

AFP повідомляло, що американські переговірники все ще хочуть, щоб Україна поступилася контролем над східними Донецькою та Луганською областями як умовою для мирних переговорів з росією.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Донецька область
Луганська область
Фрідріх Мерц
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Берлін