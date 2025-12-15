Канцлер ФРГ призвал Россию прекратить огонь на Рождество
Киев • УНН
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал Россию устроить перемирие на Рождество, надеясь на проявление человечности. Он заявил об этом на пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал россию устроить перемирие на Рождество, передает УНН.
Возможно, у российского правительства есть остатки человечности и оно оставит людей в покое на несколько дней. Это может стать началом мира
Трамп доволен прогрессом в переговорах по Украине в Берлине - американский чиновник15.12.25, 18:56 • 614 просмотров
Напомним
В Берлине состоялся второй раунд переговоров с представителями США при участии Президента Украины Владимира Зеленского.
AFP сообщало, что американские переговорщики все еще хотят, чтобы Украина уступила контроль над восточными Донецкой и Луганской областями как условие для мирных переговоров с россией.