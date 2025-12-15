Канцлер ФРГ призвал Россию прекратить огонь на Рождество

$42.190.08
49.470.05
ukenru
15:22 • 12227 просмотра
Украинские дроны "Sub Sea Baby" впервые в истории поразили российскую подводную лодку в НовороссийскеVideo
15:05 • 13655 просмотра
Умеров надеется, что к концу дня удастся окончательно согласовать позиции с американской стороной по соглашениюPhoto
14:54 • 12368 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Астраханского ГПЗ
Эксклюзив
14:20 • 12651 просмотра
Минздрав игнорирует необходимость полной проверки клиники скандальной клиники Odrex в Одессе
Эксклюзив
13:38 • 21377 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
12:05 • 17920 просмотра
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
15 декабря, 11:20 • 19625 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
15 декабря, 10:16 • 20953 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
15 декабря, 09:35 • 21642 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
15 декабря, 07:53 • 22221 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.8м/с
86%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
На Буковине утром произошло землетрясение: детали15 декабря, 07:57 • 12566 просмотра
Украинская пара подверглась нападению в трамвае в Польше из-за "разговора на родном языке": задержаны двое нападавших15 декабря, 09:49 • 22477 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto11:52 • 26414 просмотра
В Феодосии дрон попал в военный корабль, вызвав пожарPhoto13:18 • 12028 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы13:34 • 17584 просмотра
публикации
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Эксклюзив
13:38 • 21365 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы13:34 • 17664 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto11:52 • 26493 просмотра
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 82068 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 99398 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Франк-Вальтер Штайнмайер
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Берлин
Донецкая область
Германия
Реклама
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 24054 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 41148 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 42335 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 46690 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 81485 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Хранитель
Социальная сеть
Фильм

Канцлер ФРГ призвал Россию прекратить огонь на Рождество

Киев • УНН

 • 134 просмотра

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал Россию устроить перемирие на Рождество, надеясь на проявление человечности. Он заявил об этом на пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Канцлер ФРГ призвал Россию прекратить огонь на Рождество

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал россию устроить перемирие на Рождество, передает УНН.

Возможно, у российского правительства есть остатки человечности и оно оставит людей в покое на несколько дней. Это может стать началом мира 

- заявил Мерц на пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп доволен прогрессом в переговорах по Украине в Берлине - американский чиновник15.12.25, 18:56 • 614 просмотров

Напомним

В Берлине состоялся второй раунд переговоров с представителями США при участии Президента Украины Владимира Зеленского.

AFP сообщало, что американские переговорщики все еще хотят, чтобы Украина уступила контроль над восточными Донецкой и Луганской областями как условие для мирных переговоров с россией.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Донецкая область
Луганская область
Фридрих Мерц
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Берлин