В кремле отвергли предложение о рождественском перемирии в Украине

Киев • УНН

 • 112 просмотра

Представитель российского диктатора дмитрий песков заявил, что россия не заинтересована во временном прекращении боевых действий. Он отметил, что москва не будет участвовать в краткосрочных решениях.

В кремле отвергли предложение о рождественском перемирии в Украине

В кремле прокомментировали предложение о рождественском перемирии в Украине, заявив, что россия не заинтересована во временном прекращении боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков, отвечая на вопросы журналистов о возможном согласии москвы на инициативу Киева и европейских стран, передает УНН со ссылкой на Astra.

"Мы хотим мира. Мы не хотим перемирия, чтобы дать Украине передышку и подготовиться к продолжению войны", – сказал песков, которого цитируют росСМИ.

По его словам, если в Киеве "доминирующее желание заменить доступ к соглашению краткосрочными нежизнеспособными решениями", то москва "вряд ли готова в этом участвовать".

Добавим

Ранее песков уже критиковал идею перемирия, называя ее "забиванием мозгов", и заявлял, что россии нужен "гарантированный, долгосрочный мир, понятный всем".

С предложением объявить рождественское перемирие в ночь с 25 на понедельник, 15 декабря, выступил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мерц призвал россию объявить перемирие на Рождество, отметив, что "мяч на стороне россии".

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал инициативу, отметив, что США настаивают на скорейшем достижении мира, а для Украины, по его словам, важно его качество.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Война в Украине
Фридрих Мерц
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев