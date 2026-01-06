$42.420.13
09:58
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
08:46
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
Украинские акробаты сорвались с высоты во время шоу в Германии - СМИ

Киев • УНН

 • 472 просмотра

Двое украинских акробатов, 49-летний мужчина и 19-летняя женщина, упали с высоты около пяти метров во время выступления в Штутгарте. Оба артиста получили серьезные травмы, но были в сознании после падения.

Украинские акробаты сорвались с высоты во время шоу в Германии - СМИ
LICHTGUT

Двое акробатов во время шоу в немецком Штутгарте упали с высоты примерно пяти метров, оба получили серьезные травмы, сообщает Stuttgarter Zeitung, по информации которой пострадал украинский акробатический дуэт "Flight of Passion", пишет УНН.

Детали

Серьезный инцидент произошел во время выступления Штутгартского Всемирного рождественского цирка (Weltweihnachtscircus) на ярмарочной площадке Cannstatter Wasen в понедельник днем. По словам представителя полиции Штутгарта, артисты - 49-летний мужчина и 19-летняя женщина - упали с высоты примерно десяти метров во время трюка по причинам, которые до сих пор неизвестны.

Руководитель Weltweihnachtscircus Далиен Коэн впоследствии подтвердил инцидент. Он заявил, что пара артистов упала с высоты всего около пяти метров, а не примерно десяти метров, как изначально сообщала полиция.

"Оба артиста получили серьезные травмы при падении. Службы скорой помощи доставили их в больницы. По информации, полученной нашей газетой, жертвами являются воздушные акробаты "Flight of Passion" из Украины", - говорится в публикации.

Выступление было немедленно прервано после инцидента. Гостей попросили временно покинуть зрительный зал. Как сообщает SWR, шоу удалось возобновить примерно через 20 минут. Полиция начала расследование.

"49-летний акробат Дмитрий держал свою 19-летнюю коллегу Дарью, которая несколько раз вращалась вокруг собственной оси, только ртом на головокружительной высоте", пишет издание. Номер "Flight of Passion", как описано в программе Weltweihnachtscircus, является "данью красоте движения, силе любви и мечте о полете".

"Это был технический дефект реквизита, - сказал директор цирка Далиен Коэн. - Это точно не была вина двух артистов". Дуэт исполняет этот воздушный номер уже много лет. Инцидент произошел в течение первой трети шоу, когда они исполняли номер на лентах высоко над манежем. Полиция начала расследование, чтобы определить точную природу технического дефекта.

Парамедики оказали помощь двум пострадавшим артистам. "Нам удалось поговорить с ними; они реагировали", – сказал Коэн. Впоследствии артистов доставили в две разные больницы в Штутгарте.

Как пишет издание, заметно, что "украинский дуэт выступает без какого-либо дополнительного страховочного снаряжения". Коэн объясняет: "С этим номером это невозможно, так как они летают туда-сюда, влево и вправо". "Кроме того, артисты сознательно решили выступать без страховочного снаряжения", пишет издание.

"Позже Коэн узнал, что Дарья чувствует себя хорошо, а Дмитрию нужна операция на ноге", - говорится в публикации.

В Запорожском цирке акробаты сорвались с 5-метровой высоты28.04.24, 01:58 • 74131 просмотр

Юлия Шрамко

