Украинские акробаты сорвались с высоты во время шоу в Германии - СМИ

LICHTGUT

Двое акробатов во время шоу в немецком Штутгарте упали с высоты примерно пяти метров, оба получили серьезные травмы, сообщает Stuttgarter Zeitung, по информации которой пострадал украинский акробатический дуэт "Flight of Passion", пишет УНН.

Детали

Серьезный инцидент произошел во время выступления Штутгартского Всемирного рождественского цирка (Weltweihnachtscircus) на ярмарочной площадке Cannstatter Wasen в понедельник днем. По словам представителя полиции Штутгарта, артисты - 49-летний мужчина и 19-летняя женщина - упали с высоты примерно десяти метров во время трюка по причинам, которые до сих пор неизвестны.

Руководитель Weltweihnachtscircus Далиен Коэн впоследствии подтвердил инцидент. Он заявил, что пара артистов упала с высоты всего около пяти метров, а не примерно десяти метров, как изначально сообщала полиция.

"Оба артиста получили серьезные травмы при падении. Службы скорой помощи доставили их в больницы. По информации, полученной нашей газетой, жертвами являются воздушные акробаты "Flight of Passion" из Украины", - говорится в публикации.

Выступление было немедленно прервано после инцидента. Гостей попросили временно покинуть зрительный зал. Как сообщает SWR, шоу удалось возобновить примерно через 20 минут. Полиция начала расследование.

"49-летний акробат Дмитрий держал свою 19-летнюю коллегу Дарью, которая несколько раз вращалась вокруг собственной оси, только ртом на головокружительной высоте", пишет издание. Номер "Flight of Passion", как описано в программе Weltweihnachtscircus, является "данью красоте движения, силе любви и мечте о полете".

"Это был технический дефект реквизита, - сказал директор цирка Далиен Коэн. - Это точно не была вина двух артистов". Дуэт исполняет этот воздушный номер уже много лет. Инцидент произошел в течение первой трети шоу, когда они исполняли номер на лентах высоко над манежем. Полиция начала расследование, чтобы определить точную природу технического дефекта.

Парамедики оказали помощь двум пострадавшим артистам. "Нам удалось поговорить с ними; они реагировали", – сказал Коэн. Впоследствии артистов доставили в две разные больницы в Штутгарте.

Как пишет издание, заметно, что "украинский дуэт выступает без какого-либо дополнительного страховочного снаряжения". Коэн объясняет: "С этим номером это невозможно, так как они летают туда-сюда, влево и вправо". "Кроме того, артисты сознательно решили выступать без страховочного снаряжения", пишет издание.

"Позже Коэн узнал, что Дарья чувствует себя хорошо, а Дмитрию нужна операция на ноге", - говорится в публикации.

В Запорожском цирке акробаты сорвались с 5-метровой высоты