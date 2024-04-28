В Запорожском цирке акробаты сорвались с 5-метровой высоты

В Запорожском цирке произошел несчастный случай. Во время выступления акробаты сорвались с 5-метровой высоты. Видео опубликовали местные паблики, передает УНН.

Детали

Сообщается, что у девушки сотрясение мозга, а парень сломал ногу.

Пока больше подробностей нет, неизвестно, почему произошел несчастный случай.

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