Минкульт предоставил некоторым государственным циркам статус критически важных предприятий - нардеп

Министерство культуры и информационной политики предоставило статус важных предприятий для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период некоторым государственным циркам. В частности, такой статус получили: "Передвижной цирк Украины", "Дирекция передвижных цирковых коллективов Украины", "Запорожский государственный цирк" и другие. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и соответствующие приказы Минкульта.

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Нет, если вы думали, что вас удивит внесение фирмы ОП на которую сливают деньги с канала "Рада" в перечень "критически важных для обеспечения жизнедеятельности населения", то ловите еще новость: такой же статус дали ГП "Передвижной цирк Украины" критически важное предприятие, учреждения, организации для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период - сообщил Железняк.

Он отметил, что Минкульт внес в перечень критически важных предприятий еще 6 цирков.

Отметим, в приказе от 28 февраля 2024 года подтверждается статус ГП "Дирекция передвижных цирковых коллективов Украины" критически важного предприятия, учреждения, организации для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Также на сайте министерства есть еще ряд приказов, в которых подтверждается статус критически важного предприятия для цирков: ГП "Государственная цирковая компания Украины", ГП "Национальный цирк Украины", ГП "Запорожский государственный цирк", ГП "Харьковский государственный цирк им. Ф.Д. Яшинова", ГП "Одесский государственный цирк" и ГП "Львовский государственный цирк".

Также Минкульт подтвердил статус важных предприятий для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период телеканалам телемарафона "Единые новости".

Напомним,

Верховная Рада разрабатывает модель, которая позволит предприятиям бронировать до 50% своих работников, подлежащих призыву на военную службу, уплачивая сбор в размере 1,5% от заработной платы плюс 20 000 грн в месяц за каждого работника, при условии отсутствия налоговой задолженности.