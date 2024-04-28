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У Запорізькому цирку акробати зірвалися з 5-метрової висоти

У Запорізькому цирку акробати зірвалися з 5-метрової висоти

Київ • УНН

 • 74112 перегляди

У Запорізькому цирку стався нещасний випадок: акробати впали з 5-метрової висоти, в результаті чого дівчинка отримала струс мозку, а хлопчик зламав ногу.

У Запорізькому цирку стався нещасний випадок. Під час виступу акробати зірвалися із 5-метрової висоти. Відео опублікували місцеві пабліки, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що в дівчини струс мозку, а хлопець зламав ногу.

Наразі більше подробиць немає, невідомо, чому стався нещасний випадок.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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