У Запорізькому цирку акробати зірвалися з 5-метрової висоти

У Запорізькому цирку стався нещасний випадок. Під час виступу акробати зірвалися із 5-метрової висоти. Відео опублікували місцеві пабліки, передає УНН.

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Повідомляється, що в дівчини струс мозку, а хлопець зламав ногу.

Наразі більше подробиць немає, невідомо, чому стався нещасний випадок.

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