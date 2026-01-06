Українські акробати зірвалися з висоти під час шоу в Німеччині - ЗМІ

$42.420.13
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
08:46 • 5478 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 17740 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 44079 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 79942 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 45659 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюють
5 січня, 12:32 • 46478 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 45910 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 114256 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці Odrex
4 січня, 15:52 • 71839 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
Популярнi новини
Мексика відкидає можливість військового втручання США після операції у Венесуелі
Комета знищила мамонтів та перші культури Америки: нові докази вчених
У липецькій області після атаки дронів горить усманська нафтобаза
Таїланд знову звинувачує Камбоджу в порушенні режиму припинення вогню
"Пустодзвін" про "зони впливу" і "хворі фантазії невдах": у МЗС і ЦПД відреагували на публікацію про сподівання рф після операції США у Венесуелі
Публікації
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 79952 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці Odrex
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 114260 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex
УНН Lite
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокаті
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручини
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино
Українські акробати зірвалися з висоти під час шоу в Німеччині - ЗМІ

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Двоє українських акробатів, 49-річний чоловік та 19-річна жінка, впали з висоти близько п'яти метрів під час виступу в Штутгарті. Обидва артисти отримали серйозні травми, але були при свідомості після падіння.

Українські акробати зірвалися з висоти під час шоу в Німеччині - ЗМІ
LICHTGUT

Двоє акробатів під час шоу у німецькому Штутгарті упали з висоти приблизно п'яти метрів, обидва отримали серйозні травми, повідомляє Stuttgarter Zeitung, за інформацією якої постраждав український акробатичний дует "Flight of Passion", пише УНН.

Деталі

Серйозний інцидент стався під час виступу Штутгартського Всесвітнього різдвяного цирку (Weltweihnachtscircus) на ярмарковому майданчику Cannstatter Wasen у понеділок вдень. За словами речника поліції Штутгарта, артисти - 49-річний чоловік та 19-річна жінка - впали з висоти приблизно десяти метрів під час трюку з причин, які досі невідомі.

Керівник Weltweihnachtscircus Далієн Коен згодом підтвердив інцидент. Він заявив, що пара артистів упала з висоти лише близько п'яти метрів, а не приблизно десяти метрів, як спочатку повідомляла поліція.

"Обидва артисти отримали серйозні травми під час падіння. Служби швидкої допомоги доставили їх до лікарень. За інформацією, отриманою нашою газетою, жертвами є повітряні акробати "Flight of Passion" з України", - ідеться у публікації.

Виступ було негайно перервано після інциденту. Гостей попросили тимчасово залишити зал для глядачів. Як повідомляє SWR, шоу вдалося відновити приблизно через 20 хвилин. Поліція розпочала розслідування.

"49-річний акробат Дмитро тримав свою 19-річну колегу Дарію, яка кілька разів оберталася навколо власної осі, лише ротом на запаморочливій висоті", пише видання. Номер "Flight of Passion", як описано в програмі Weltweihnachtscircus, є "даниною красі руху, силі кохання та мрії про політ".

"Це був технічний дефект реквізиту, - сказав директор цирку Далієн Коен. - Це точно не була вина двох артистів". Дует виконує цей повітряний номер вже багато років. Інцидент стався протягом першої третини шоу, коли вони виконували номер на стрічках високо над манежем. Поліція розпочала розслідування, щоб визначити точну природу технічного дефекту.

Парамедики надали допомогу двом постраждалим артистам. "Нам вдалося поговорити з ними; вони реагували", – сказав Коен. Згодом артистів доставили до двох різних лікарень у Штутгарті.

Як пише видання, помітно, що "український дует виступає без жодного додаткового страхувального спорядження". Коен пояснює: "З цим номером це неможливо, оскільки вони літають туди-сюди, ліворуч і праворуч". "Окрім того, артисти свідомо вирішили виступати без страхувального спорядження", пише видання.

"Пізніше Коен дізнався, що Дарія почувається добре, а Дмитру потрібна операція на нозі", - ідеться у публікації.

У Запорізькому цирку акробати зірвалися з 5-метрової висоти28.04.24, 01:58 • 74130 переглядiв

Юлія Шрамко

