Українські акробати зірвалися з висоти під час шоу в Німеччині - ЗМІ

Двоє акробатів під час шоу у німецькому Штутгарті упали з висоти приблизно п'яти метрів, обидва отримали серйозні травми, повідомляє Stuttgarter Zeitung, за інформацією якої постраждав український акробатичний дует "Flight of Passion", пише УНН.

Деталі

Серйозний інцидент стався під час виступу Штутгартського Всесвітнього різдвяного цирку (Weltweihnachtscircus) на ярмарковому майданчику Cannstatter Wasen у понеділок вдень. За словами речника поліції Штутгарта, артисти - 49-річний чоловік та 19-річна жінка - впали з висоти приблизно десяти метрів під час трюку з причин, які досі невідомі.

Керівник Weltweihnachtscircus Далієн Коен згодом підтвердив інцидент. Він заявив, що пара артистів упала з висоти лише близько п'яти метрів, а не приблизно десяти метрів, як спочатку повідомляла поліція.

"Обидва артисти отримали серйозні травми під час падіння. Служби швидкої допомоги доставили їх до лікарень. За інформацією, отриманою нашою газетою, жертвами є повітряні акробати "Flight of Passion" з України", - ідеться у публікації.

Виступ було негайно перервано після інциденту. Гостей попросили тимчасово залишити зал для глядачів. Як повідомляє SWR, шоу вдалося відновити приблизно через 20 хвилин. Поліція розпочала розслідування.

"49-річний акробат Дмитро тримав свою 19-річну колегу Дарію, яка кілька разів оберталася навколо власної осі, лише ротом на запаморочливій висоті", пише видання. Номер "Flight of Passion", як описано в програмі Weltweihnachtscircus, є "даниною красі руху, силі кохання та мрії про політ".

"Це був технічний дефект реквізиту, - сказав директор цирку Далієн Коен. - Це точно не була вина двох артистів". Дует виконує цей повітряний номер вже багато років. Інцидент стався протягом першої третини шоу, коли вони виконували номер на стрічках високо над манежем. Поліція розпочала розслідування, щоб визначити точну природу технічного дефекту.

Парамедики надали допомогу двом постраждалим артистам. "Нам вдалося поговорити з ними; вони реагували", – сказав Коен. Згодом артистів доставили до двох різних лікарень у Штутгарті.

Як пише видання, помітно, що "український дует виступає без жодного додаткового страхувального спорядження". Коен пояснює: "З цим номером це неможливо, оскільки вони літають туди-сюди, ліворуч і праворуч". "Окрім того, артисти свідомо вирішили виступати без страхувального спорядження", пише видання.

"Пізніше Коен дізнався, що Дарія почувається добре, а Дмитру потрібна операція на нозі", - ідеться у публікації.

