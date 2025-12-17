Гарантії безпеки для України: Мерц вважає, що путін буде змушений погодитись на іноземних миротворців

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловився щодо можливих гарантій безпеки США та Європи для України, а також про можливість введення миротворців. Про це повідомляє УНН з посиланням на ZDFheute.

Відповідаючи на заперечення російського диктатора володимира путіна щодо введення іноземних миротворців в Україну, Мерц відповів, що йому рано чи пізно доведеться з цим погодитися.

путін сказав "ні" багатьом речам, але рано чи пізно він буде змушений сказати "так", якщо йдеться про закінчення цієї війни. Ми зараз говоримо про час після закінчення цієї війни, і для цього часу Україна потребує захисту

Він також заявив, якою, на його думку, має бути реакція Заходу у випадку нових російських атак.

В рамках цих зобов'язань можна, наприклад, забезпечити демілітаризовану зону між воюючими сторонами. І дуже конкретно заявити: ми також відповімо на відповідні російські вторгнення та атаки