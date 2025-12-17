$42.180.06
Гарантії безпеки для України: Мерц вважає, що путін буде змушений погодитись на іноземних миротворців

Київ • УНН

 • 246 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що путін рано чи пізно погодиться на введення миротворців в Україну. Він також розповів, якою, на його думку, має бути реакція Заходу у випадку нових російських атак.

Гарантії безпеки для України: Мерц вважає, що путін буде змушений погодитись на іноземних миротворців

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловився щодо можливих гарантій безпеки США та Європи для України, а також про можливість введення миротворців. Про це повідомляє УНН з посиланням на ZDFheute.

Деталі

Відповідаючи на заперечення російського диктатора володимира путіна щодо введення іноземних миротворців в Україну, Мерц відповів, що йому рано чи пізно доведеться з цим погодитися. 

путін сказав "ні" багатьом речам, але рано чи пізно він буде змушений сказати "так", якщо йдеться про закінчення цієї війни. Ми зараз говоримо про час після закінчення цієї війни, і для цього часу Україна потребує захисту

- сказав Мерц.

Він також заявив, якою, на його думку, має бути реакція Заходу у випадку нових російських атак.

В рамках цих зобов'язань можна, наприклад, забезпечити демілітаризовану зону між воюючими сторонами. І дуже конкретно заявити: ми також відповімо на відповідні російські вторгнення та атаки

- вважає Мерц.

Додатково

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським закликав росію оголосити перемир'я на Різдво, зазначивши, що "м'яч на боці росії".

Речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков відкинув пропозицію про різдвяне перемир'я в Україні. Він додав, що москва не зацікавлена в тимчасовому припиненні бойових дій.

Нагадаємо

Заступник голови мзс рф сергій рябков заявив, що росія не піде на поступки щодо окупованих територій України. Також рябков сказав, що кремль не погодиться на присутність військ країн НАТО на території України, навіть якщо вони там будуть в рамках гарантій безпеки.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Новий рік
Війна в Україні
Володимир Путін
НАТО
Фрідріх Мерц
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна