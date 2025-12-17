$42.180.06
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 83945 просмотра
Гарантии безопасности для Украины: Мерц считает, что путин будет вынужден согласиться на иностранных миротворцев

Киев • УНН

 • 262 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что путин рано или поздно согласится на ввод миротворцев в Украину. Он также рассказал, какой, по его мнению, должна быть реакция Запада в случае новых российских атак.

Гарантии безопасности для Украины: Мерц считает, что путин будет вынужден согласиться на иностранных миротворцев

Канцлер Германии Фридрих Мерц высказался о возможных гарантиях безопасности США и Европы для Украины, а также о возможности ввода миротворцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ZDFheute.

Детали

Отвечая на возражения российского диктатора владимира путина относительно ввода иностранных миротворцев в Украину, Мерц ответил, что ему рано или поздно придется с этим согласиться.

путин сказал "нет" многим вещам, но рано или поздно он будет вынужден сказать "да", если речь идет об окончании этой войны. Мы сейчас говорим о времени после окончания этой войны, и для этого времени Украина нуждается в защите

- сказал Мерц.

Он также заявил, какой, по его мнению, должна быть реакция Запада в случае новых российских атак.

В рамках этих обязательств можно, например, обеспечить демилитаризованную зону между воюющими сторонами. И очень конкретно заявить: мы также ответим на соответствующие российские вторжения и атаки

- считает Мерц.

Дополнительно

Канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал россию объявить перемирие на Рождество, отметив, что "мяч на стороне россии".

Представитель российского диктатора владимира путина дмитрий песков отверг предложение о рождественском перемирии в Украине. Он добавил, что москва не заинтересована во временном прекращении боевых действий.

Напомним

Заместитель главы мид рф сергей рябков заявил, что россия не пойдет на уступки по оккупированным территориям Украины. Также рябков сказал, что Кремль не согласится на присутствие войск стран НАТО на территории Украины, даже если они там будут в рамках гарантий безопасности.

Евгений Устименко

