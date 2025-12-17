Канцлер Германии Фридрих Мерц высказался о возможных гарантиях безопасности США и Европы для Украины, а также о возможности ввода миротворцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ZDFheute.

Отвечая на возражения российского диктатора владимира путина относительно ввода иностранных миротворцев в Украину, Мерц ответил, что ему рано или поздно придется с этим согласиться.

путин сказал "нет" многим вещам, но рано или поздно он будет вынужден сказать "да", если речь идет об окончании этой войны. Мы сейчас говорим о времени после окончания этой войны, и для этого времени Украина нуждается в защите

Он также заявил, какой, по его мнению, должна быть реакция Запада в случае новых российских атак.

В рамках этих обязательств можно, например, обеспечить демилитаризованную зону между воюющими сторонами. И очень конкретно заявить: мы также ответим на соответствующие российские вторжения и атаки