москва не поступиться окупованими територіями України, включаючи південь і схід - мзс рф
Київ • УНН
Заступник голови мзс рф сергій рябков заявив, що росія не піде на поступки щодо окупованих територій України, вважаючи їх частиною своєї конституції. москва також не погодиться на присутність військ НАТО в Україні у будь-якому форматі.
росія не збирається йти на поступки щодо окупованих територій України: йдеться про Крим, Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області. Про це заступник голови мзс рф сергій рябков заявив в інтерв’ю ABC News, повідомляє УНН.
Деталі
За словами рябкова, москва ставить ці свої вимоги як ключові до будь-якої угоди. Він заявив, що кремль не віддасть Україні землі, які "записані в російську конституцію".
У нас виходить п'ять суб'єктів, і ми в жодному разі не можемо піти на компроміс щодо них, бо це буде переглядом дуже фундаментального елемента нашої державності, закріпленого у нашій конституції
Також рябков сказав, що кремль не погодиться на присутність військ країн НАТО на території України, навіть якщо вони там будуть в рамках гарантій безпеки або як члени "Коаліції охочих".
Нагадаємо
Речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков відкинув пропозицію про різдвяне перемир'я в Україні. Він додав, що москва не зацікавлена в тимчасовому припиненні бойових дій.