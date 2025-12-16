москва не поступиться окупованими територіями України, включаючи південь і схід - мзс рф

росія не збирається йти на поступки щодо окупованих територій України: йдеться про Крим, Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області. Про це заступник голови мзс рф сергій рябков заявив в інтерв’ю ABC News, повідомляє УНН.

Деталі

За словами рябкова, москва ставить ці свої вимоги як ключові до будь-якої угоди. Він заявив, що кремль не віддасть Україні землі, які "записані в російську конституцію".

У нас виходить п'ять суб'єктів, і ми в жодному разі не можемо піти на компроміс щодо них, бо це буде переглядом дуже фундаментального елемента нашої державності, закріпленого у нашій конституції - сказав він.

Також рябков сказав, що кремль не погодиться на присутність військ країн НАТО на території України, навіть якщо вони там будуть в рамках гарантій безпеки або як члени "Коаліції охочих".

Нагадаємо

Речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков відкинув пропозицію про різдвяне перемир'я в Україні. Він додав, що москва не зацікавлена в тимчасовому припиненні бойових дій.