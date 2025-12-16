$42.250.05
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
10:49 • 5312 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
08:50 • 10740 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
08:08 • 16514 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія Парубія
08:00 • 16342 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
16 грудня, 03:55 • 19482 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
16 грудня, 02:54 • 27238 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
16 грудня, 02:00 • 20943 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
16 грудня, 01:30 • 19032 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
16 грудня, 00:23 • 16656 перегляди
Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
москва не поступиться окупованими територіями України, включаючи південь і схід - мзс рф

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Заступник голови мзс рф сергій рябков заявив, що росія не піде на поступки щодо окупованих територій України, вважаючи їх частиною своєї конституції. москва також не погодиться на присутність військ НАТО в Україні у будь-якому форматі.

москва не поступиться окупованими територіями України, включаючи південь і схід - мзс рф

росія не збирається йти на поступки щодо окупованих територій України: йдеться про Крим, Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області. Про це заступник голови мзс рф сергій рябков заявив в інтерв’ю ABC News, повідомляє УНН.

Деталі

За словами рябкова, москва ставить ці свої вимоги як ключові до будь-якої угоди. Він заявив, що кремль не віддасть Україні землі, які "записані в російську конституцію".

У нас виходить п'ять суб'єктів, і ми в жодному разі не можемо піти на компроміс щодо них, бо це буде переглядом дуже фундаментального елемента нашої державності, закріпленого у нашій конституції

 - сказав він.

Також рябков сказав, що кремль не погодиться на присутність військ країн НАТО на території України, навіть якщо вони там будуть в рамках гарантій безпеки або як члени "Коаліції охочих".

Нагадаємо

Речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков відкинув пропозицію про різдвяне перемир'я в Україні. Він додав, що москва не зацікавлена в тимчасовому припиненні бойових дій.

Євген Устименко

