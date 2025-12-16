$42.250.05
10:57 • 3286 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
10:49 • 5146 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
08:50 • 10672 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
08:08 • 16436 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
08:00 • 16283 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
16 декабря, 03:55 • 19454 просмотра
"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах
16 декабря, 02:54 • 27220 просмотра
Зеленский раскрыл последствия отказа РФ от мирного плана Трампа
16 декабря, 02:00 • 20928 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против России и обеспечит две трети финансовых потребностей Украины - Еврокомиссия
16 декабря, 01:30 • 19023 просмотра
"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем" - Зеленский
16 декабря, 00:23 • 16648 просмотра
Президент Украины готов к выборам при условии прекращения огня, референдум по территориям пока не рассматривается
москва не поступится оккупированными территориями Украины, включая юг и восток - мид рф

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Заместитель главы мид рф сергей рябков заявил, что россия не пойдет на уступки по оккупированным территориям Украины, считая их частью своей конституции. москва также не согласится на присутствие войск НАТО в Украине в любом формате.

москва не поступится оккупированными территориями Украины, включая юг и восток - мид рф

россия не собирается идти на уступки по оккупированным территориям Украины: речь идет о Крыме, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. Об этом заместитель главы мид рф сергей рябков заявил в интервью ABC News, сообщает УНН.

Подробности

По словам рябкова, москва ставит эти свои требования как ключевые к любому соглашению. Он заявил, что кремль не отдаст Украине земли, которые "записаны в российскую конституцию".

У нас получается пять субъектов, и мы ни в коем случае не можем пойти на компромисс по ним, потому что это будет пересмотром очень фундаментального элемента нашей государственности, закрепленного в нашей конституции

 - сказал он.

Также рябков сказал, что кремль не согласится на присутствие войск стран НАТО на территории Украины, даже если они там будут в рамках гарантий безопасности или как члены "Коалиции желающих".

Напомним

Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков отверг предложение о рождественском перемирии в Украине. Он добавил, что москва не заинтересована во временном прекращении боевых действий.

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Новый год
Военное положение
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Владимир Путин
Донецкая область
Луганская область
Запорожская область
НАТО
Херсонская область
Крым
Украина