россия не собирается идти на уступки по оккупированным территориям Украины: речь идет о Крыме, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. Об этом заместитель главы мид рф сергей рябков заявил в интервью ABC News, сообщает УНН.

Подробности

По словам рябкова, москва ставит эти свои требования как ключевые к любому соглашению. Он заявил, что кремль не отдаст Украине земли, которые "записаны в российскую конституцию".

У нас получается пять субъектов, и мы ни в коем случае не можем пойти на компромисс по ним, потому что это будет пересмотром очень фундаментального элемента нашей государственности, закрепленного в нашей конституции - сказал он.

Также рябков сказал, что кремль не согласится на присутствие войск стран НАТО на территории Украины, даже если они там будут в рамках гарантий безопасности или как члены "Коалиции желающих".

Напомним

Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков отверг предложение о рождественском перемирии в Украине. Он добавил, что москва не заинтересована во временном прекращении боевых действий.