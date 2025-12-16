москва не поступится оккупированными территориями Украины, включая юг и восток - мид рф
Киев • УНН
Заместитель главы мид рф сергей рябков заявил, что россия не пойдет на уступки по оккупированным территориям Украины, считая их частью своей конституции. москва также не согласится на присутствие войск НАТО в Украине в любом формате.
россия не собирается идти на уступки по оккупированным территориям Украины: речь идет о Крыме, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. Об этом заместитель главы мид рф сергей рябков заявил в интервью ABC News, сообщает УНН.
Подробности
По словам рябкова, москва ставит эти свои требования как ключевые к любому соглашению. Он заявил, что кремль не отдаст Украине земли, которые "записаны в российскую конституцию".
У нас получается пять субъектов, и мы ни в коем случае не можем пойти на компромисс по ним, потому что это будет пересмотром очень фундаментального элемента нашей государственности, закрепленного в нашей конституции
Также рябков сказал, что кремль не согласится на присутствие войск стран НАТО на территории Украины, даже если они там будут в рамках гарантий безопасности или как члены "Коалиции желающих".
Напомним
Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков отверг предложение о рождественском перемирии в Украине. Он добавил, что москва не заинтересована во временном прекращении боевых действий.