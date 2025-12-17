У кремлі заявили, що очікують від США інформацію про переговори з Україною та Європою

$42.180.06
Ексклюзив
11:22 • 5764 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
10:56 • 7626 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
10:33 • 9310 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
08:46 • 12547 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
07:35 • 16922 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 15883 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 26598 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 45325 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 37303 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
16 грудня, 15:35 • 37808 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
путін підписав закон про конфіскацію житла українців на окупованих територіях
Уран і Нептун, можливо, зовсім не "крижані гіганти": дослідження вчених
"Європейцям нема чого тут галасувати" - лукашенко заявив, що завершення війни в Україні залежить від Трампа
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музей
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex
Ексклюзив
11:22 • 5776 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музей
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід Мессі
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате
У кремлі заявили, що очікують від США інформацію про переговори з Україною та Європою

Київ • УНН

 • 240 перегляди

кремль очікує від США інформування про підсумки роботи з українцями та європейцями після повідомлень про очікуване обговорення пропозицій на мирних переговорах. Президент Зеленський 16 грудня повідомив про очікувану зустріч України та США в Маямі для обговорення документів.

У кремлі заявили, що очікують від США інформацію про переговори з Україною та Європою

У кремлі заявили, що очікують від американської сторони інформування "про підсумки роботи з українцями та європейцями", після повідомлень про очікуване обговорення напрацьованих на мирних переговорах у Європі пропозицій за участю американських перемовників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера і Президента України Володимира Зеленського. Про це заявив речник кремля дмитро пєсков, якого цитують росЗМІ, пише УНН.

Деталі

На запитання, чи очікують у кремлі цього тижня на приїзд до росії Стіва Віткоффа, пєсков вказав: "Ні, цього тижня це не планується".

"Ми очікуємо, що в міру готовності наші американські візаві проінформують нас про підсумки роботи з українцями та європейцями", - сказав пєсков.

пєсков: кремль не погодиться на військову присутність ЄС в Україні після підписання мирної угоди17.12.25, 13:06 • 1392 перегляди

Доповнення

Президент Володимир Зеленський 16 грудня повідомив, що нова зустріч України і США очікується у Маямі на рівні переговорних груп найближчими днями - може, на вихідних або трохи пізніше - після контактів американської сторони з рф.

Зі слів Президента, у Маямі вже має бути фідбек від російської сторони, і очікується, що будуть проговорювати кілька документів - і гарантії безпеки, і економічне відновлення, і 20 пунктів рамкової угоди.

"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони16.12.25, 15:38 • 31856 переглядiв

Юлія Шрамко

