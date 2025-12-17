У кремлі заявили, що очікують від США інформацію про переговори з Україною та Європою

У кремлі заявили, що очікують від американської сторони інформування "про підсумки роботи з українцями та європейцями", після повідомлень про очікуване обговорення напрацьованих на мирних переговорах у Європі пропозицій за участю американських перемовників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера і Президента України Володимира Зеленського. Про це заявив речник кремля дмитро пєсков, якого цитують росЗМІ, пише УНН.

Деталі

На запитання, чи очікують у кремлі цього тижня на приїзд до росії Стіва Віткоффа, пєсков вказав: "Ні, цього тижня це не планується".

"Ми очікуємо, що в міру готовності наші американські візаві проінформують нас про підсумки роботи з українцями та європейцями", - сказав пєсков.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський 16 грудня повідомив, що нова зустріч України і США очікується у Маямі на рівні переговорних груп найближчими днями - може, на вихідних або трохи пізніше - після контактів американської сторони з рф.

Зі слів Президента, у Маямі вже має бути фідбек від російської сторони, і очікується, що будуть проговорювати кілька документів - і гарантії безпеки, і економічне відновлення, і 20 пунктів рамкової угоди.

