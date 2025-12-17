$42.180.06
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
11:22 • 7518 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
10:56 • 9044 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
10:33 • 10289 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
08:46 • 13137 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
07:35 • 17379 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 16141 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 26784 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 45423 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 37446 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
В кремле заявили, что ожидают от США информацию о переговорах с Украиной и Европой

Киев • УНН

 • 944 просмотра

кремль ожидает от США информирования об итогах работы с украинцами и европейцами после сообщений об ожидаемом обсуждении предложений на мирных переговорах. Президент Зеленский 16 декабря сообщил об ожидаемой встрече Украины и США в Майами для обсуждения документов.

В кремле заявили, что ожидают от США информацию о переговорах с Украиной и Европой

В кремле заявили, что ожидают от американской стороны информирования "об итогах работы с украинцами и европейцами", после сообщений об ожидаемом обсуждении наработанных на мирных переговорах в Европе предложений с участием американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера и Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил спикер кремля дмитрий песков, которого цитируют росСМИ, пишет УНН.

Детали

На вопрос, ожидают ли в кремле на этой неделе приезда в россию Стива Уиткоффа, песков указал: "Нет, на этой неделе это не планируется".

"Мы ожидаем, что по мере готовности наши американские визави проинформируют нас об итогах работы с украинцами и европейцами", - сказал песков.

песков: кремль не согласится на военное присутствие ЕС в Украине после подписания мирного соглашения17.12.25, 13:06 • 1534 просмотра

Дополнение

Президент Владимир Зеленский 16 декабря сообщил, что новая встреча Украины и США ожидается в Майами на уровне переговорных групп в ближайшие дни - может, на выходных или чуть позже - после контактов американской стороны с рф.

По словам Президента, в Майами уже должен быть фидбек от российской стороны, и ожидается, что будут проговаривать несколько документов - и гарантии безопасности, и экономическое восстановление, и 20 пунктов рамочного соглашения.

"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны16.12.25, 15:38 • 31913 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина