В кремле заявили, что ожидают от США информацию о переговорах с Украиной и Европой

Киев • УНН
кремль ожидает от США информирования об итогах работы с украинцами и европейцами после сообщений об ожидаемом обсуждении предложений на мирных переговорах. Президент Зеленский 16 декабря сообщил об ожидаемой встрече Украины и США в Майами для обсуждения документов.
В кремле заявили, что ожидают от американской стороны информирования "об итогах работы с украинцами и европейцами", после сообщений об ожидаемом обсуждении наработанных на мирных переговорах в Европе предложений с участием американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера и Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил спикер кремля дмитрий песков, которого цитируют росСМИ, пишет УНН.
Детали
На вопрос, ожидают ли в кремле на этой неделе приезда в россию Стива Уиткоффа, песков указал: "Нет, на этой неделе это не планируется".
"Мы ожидаем, что по мере готовности наши американские визави проинформируют нас об итогах работы с украинцами и европейцами", - сказал песков.
Дополнение
Президент Владимир Зеленский 16 декабря сообщил, что новая встреча Украины и США ожидается в Майами на уровне переговорных групп в ближайшие дни - может, на выходных или чуть позже - после контактов американской стороны с рф.
По словам Президента, в Майами уже должен быть фидбек от российской стороны, и ожидается, что будут проговаривать несколько документов - и гарантии безопасности, и экономическое восстановление, и 20 пунктов рамочного соглашения.
