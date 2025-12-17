песков: кремль не согласится на военное присутствие ЕС в Украине после подписания мирного соглашения

$42.180.06
49.670.01
ukenru
10:56 • 2118 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
10:33 • 4188 просмотра
США готовят новые санкции против России на случай отказа Путина от мирного соглашения - Bloomberg
08:46 • 9786 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
07:35 • 14439 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
06:31 • 14185 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 25196 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 44255 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 36395 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
16 декабря, 15:35 • 37365 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
16 декабря, 13:38 • 31573 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.1м/с
87%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Венгрия заблокировала расширение ЕС: Украина не сможет начать переговоры о вступлении17 декабря, 02:29 • 19177 просмотра
путин подписал закон о конфискации жилья украинцев на оккупированных территориях17 декабря, 02:53 • 25535 просмотра
Уран и Нептун, возможно, вовсе не "ледяные гиганты": исследование ученых17 декабря, 03:11 • 14942 просмотра
"Европейцам нечего здесь шуметь" - лукашенко заявил, что завершение войны в Украине зависит от Трампа17 декабря, 04:37 • 18859 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям07:15 • 14564 просмотра
публикации
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям07:15 • 14739 просмотра
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ16 декабря, 14:38 • 35070 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след16 декабря, 12:02 • 49090 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto16 декабря, 10:19 • 51006 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 90699 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Фридрих Мерц
Барт Де Вевер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Бельгия
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo06:16 • 9500 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 51583 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 68913 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 68430 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 71844 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Социальная сеть
Фильм
Сериал

песков: кремль не согласится на военное присутствие ЕС в Украине после подписания мирного соглашения

Киев • УНН

 • 338 просмотра

дмитрий песков заявил, что кремль не согласится на присутствие военных из стран ЕС на территории Украины, аргументируя это возможностью присутствия военных НАТО. Он подчеркнул, что позиция москвы по этому вопросу последовательна и понятна.

песков: кремль не согласится на военное присутствие ЕС в Украине после подписания мирного соглашения

Представитель российского диктатора владимира путина дмитрий песков прокомментировал сообщения о размещении в Украине военного контингента стран ЕС после подписания мирного соглашения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".

Детали

По словам пескова, кремль не согласится на присутствие военных из стран ЕС на территории Украины, аргументируя это тем, что среди них могут быть военные из НАТО.

Что касается военных контингентов иностранных государств на территории Украины, наша позиция хорошо известна. Она формулировалась и президентом, и на других рабочих уровнях. Поэтому она хорошо известна, она абсолютно последовательна, понятна

- заявил песков.

Вместе с тем он заявил, что это "предмет для обсуждения".

Дополнительно

Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков отверг предложение о рождественском перемирии в Украине. Это предложение озвучил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал россию объявить перемирие на Рождество, отметив, что "мяч на стороне россии".

В ответ песков заявил, что москва не заинтересована во временном прекращении боевых действий.

Кроме того, заместитель главы мид рф сергей рябков заявил, что россия не согласится на присутствие войск стран НАТО на территории Украины, даже если они там будут в рамках миротворческой миссии.

Напомним

Начальник Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что россия вообще не демонстрирует никакого желания завершать войну, а стремится к капитуляции Украины.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
НАТО
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Украина