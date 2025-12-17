Представитель российского диктатора владимира путина дмитрий песков прокомментировал сообщения о размещении в Украине военного контингента стран ЕС после подписания мирного соглашения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".

Детали

По словам пескова, кремль не согласится на присутствие военных из стран ЕС на территории Украины, аргументируя это тем, что среди них могут быть военные из НАТО.

Что касается военных контингентов иностранных государств на территории Украины, наша позиция хорошо известна. Она формулировалась и президентом, и на других рабочих уровнях. Поэтому она хорошо известна, она абсолютно последовательна, понятна - заявил песков.

Вместе с тем он заявил, что это "предмет для обсуждения".

Дополнительно

Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков отверг предложение о рождественском перемирии в Украине. Это предложение озвучил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал россию объявить перемирие на Рождество, отметив, что "мяч на стороне россии".

В ответ песков заявил, что москва не заинтересована во временном прекращении боевых действий.

Кроме того, заместитель главы мид рф сергей рябков заявил, что россия не согласится на присутствие войск стран НАТО на территории Украины, даже если они там будут в рамках миротворческой миссии.

Напомним

Начальник Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что россия вообще не демонстрирует никакого желания завершать войну, а стремится к капитуляции Украины.