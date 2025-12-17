росія не демонструє бажання завершити війну, а прагне капітуляції України - ЦПД

російська федерація взагалі не демонструє жодного бажання завершувати війну - натомість їхня пропаганда просуває наратив про "капітуляцію України". Про це повідомив в Telegram начальник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Коваленко, не виключено, що мета рф - максимально затягувати час. Водночас російський ВПК нарощує виробництво відповідної продукції, а російська армія продовжує наступ на фронті.

росіяни наразі взагалі не демонструють жодного бажання завершувати війну. Їх пропаганда просуває наратив війни до "капітуляції України", ВПК нарощує виробництво, армія продовжує активні спроби наступати на фронті - заявив начальник ЦПД.

Додатково

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським закликав росію оголосити перемир'я на Різдво, зазначивши, що "м'яч на боці росії".

Речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков відкинув пропозицію про різдвяне перемир'я в Україні. Він додав, що москва не зацікавлена в тимчасовому припиненні бойових дій.

Водночас заступник голови мзс рф сергій рябков заявив, що росія не піде на поступки щодо окупованих територій України. Також рябков сказав, що кремль не погодиться на присутність військ країн НАТО на території України, навіть якщо вони там будуть в рамках гарантій безпеки чи миротворчої місії.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп вважає, що російський диктатор володимир путін прагне окупувати всю Україну. Керівник апарату Білого дому Сьюзі Вайлз заявила, що Трамп сумнівається в бажанні очільника кремля досягти миру.