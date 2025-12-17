росія не демонструє бажання завершити війну, а прагне капітуляції України - ЦПД

$42.180.06
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
08:46 • 5440 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
07:35 • 12046 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
06:31 • 12236 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 23886 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 43141 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 35745 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
16 грудня, 15:35 • 37025 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
16 грудня, 13:38 • 31410 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57 • 28583 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Популярнi новини
Трамп вважає, що путін хоче окупувати всю Україну - керівник апарату Білого дому 17 грудня, 00:46 • 15655 перегляди
Угорщина заблокувала розширення ЄС: Україна не зможе розпочати переговори про вступ17 грудня, 02:29 • 17177 перегляди
путін підписав закон про конфіскацію житла українців на окупованих територіях17 грудня, 02:53 • 23410 перегляди
Уран і Нептун, можливо, зовсім не "крижані гіганти": дослідження вчених17 грудня, 03:11 • 12823 перегляди
"Європейцям нема чого тут галасувати" - лукашенко заявив, що завершення війни в Україні залежить від Трампа17 грудня, 04:37 • 16777 перегляди
Публікації
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій07:15 • 11702 перегляди
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ16 грудня, 14:38 • 33086 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 16 грудня, 12:02 • 47108 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 49131 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 88876 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Фрідріх Мерц
Барт Де Вевер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Бельгія
Київська область
УНН Lite
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo06:16 • 8028 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 50897 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 68260 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 67797 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 71222 перегляди
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали

росія не демонструє бажання завершити війну, а прагне капітуляції України - ЦПД

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Начальник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив. що кремль намагається затягувати час, щоб змусити Україну капітулювати.

росія не демонструє бажання завершити війну, а прагне капітуляції України - ЦПД

російська федерація взагалі не демонструє жодного бажання завершувати війну - натомість їхня пропаганда просуває наратив про "капітуляцію України". Про це повідомив в Telegram начальник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Коваленко, не виключено, що мета рф - максимально затягувати час. Водночас російський ВПК нарощує виробництво відповідної продукції, а російська армія продовжує наступ на фронті.

росіяни наразі взагалі не демонструють жодного бажання завершувати війну. Їх пропаганда просуває наратив війни до "капітуляції України", ВПК нарощує виробництво, армія продовжує активні спроби наступати на фронті

- заявив начальник ЦПД.

Додатково

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським закликав росію оголосити перемир'я на Різдво, зазначивши, що "м'яч на боці росії".

Речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков відкинув пропозицію про різдвяне перемир'я в Україні. Він додав, що москва не зацікавлена в тимчасовому припиненні бойових дій.

Водночас заступник голови мзс рф сергій рябков заявив, що росія не піде на поступки щодо окупованих територій України. Також рябков сказав, що кремль не погодиться на присутність військ країн НАТО на території України, навіть якщо вони там будуть в рамках гарантій безпеки чи миротворчої місії.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп вважає, що російський диктатор володимир путін прагне окупувати всю Україну. Керівник апарату Білого дому Сьюзі Вайлз заявила, що Трамп сумнівається в бажанні очільника кремля досягти миру.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітика
Новий рік
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
Білий дім
НАТО
Дональд Трамп
Україна