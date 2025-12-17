россия не демонстрирует желания завершить войну, а стремится к капитуляции Украины - ЦПД

российская федерация вообще не демонстрирует никакого желания завершать войну - вместо этого их пропаганда продвигает нарратив о "капитуляции Украины". Об этом сообщил в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

Как отметил Коваленко, не исключено, что цель рф - максимально затягивать время. В то же время российский ВПК наращивает производство соответствующей продукции, а российская армия продолжает наступление на фронте.

россияне сейчас вообще не демонстрируют никакого желания завершать войну. Их пропаганда продвигает нарратив войны до "капитуляции Украины", ВПК наращивает производство, армия продолжает активные попытки наступать на фронте - заявил начальник ЦПД.

Дополнительно

Канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал россию объявить перемирие на Рождество, отметив, что "мяч на стороне россии".

Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков отверг предложение о рождественском перемирии в Украине. Он добавил, что москва не заинтересована во временном прекращении боевых действий.

В то же время заместитель главы мид рф сергей рябков заявил, что россия не пойдет на уступки по оккупированным территориям Украины. Также рябков сказал, что кремль не согласится на присутствие войск стран НАТО на территории Украины, даже если они там будут в рамках гарантий безопасности или миротворческой миссии.

Напомним

Президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор владимир путин стремится оккупировать всю Украину. Руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз заявила, что Трамп сомневается в желании главы Кремля достичь мира.