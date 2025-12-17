пєсков: кремль не погодиться на військову присутність ЄС в Україні після підписання мирної угоди

Речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков прокоментував повідомлення про розміщення в України військового континенту країн ЄС після підписання мирної угоди. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "медіа".

Деталі

За словами пєскова, кремль не погодиться на присутність військових з країн ЄС на території України, аргументуючи це тим, що серед них можуть бути військові з НАТО.

Щодо військових контингентів іноземних держав на території України наша позиція добре відома. Вона формулювалася і президентом, і на інших робочих рівнях. Тому вона добре відома, вона абсолютно послідовна, зрозуміла - заявив пєсков.

Разом з тим він заявив, що це "предмет для обговорення".

Додатково

Речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков відкинув пропозицію про різдвяне перемир'я в Україні. Цю пропозицію озвучив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським закликав росію оголосити перемир'я на Різдво, зазначивши, що "м'яч на боці росії".

У відповідь пєсков заявив, що москва не зацікавлена в тимчасовому припиненні бойових дій.

Крім того, заступник голови мзс рф сергій рябков заявив, що росія не погодиться на присутність військ країн НАТО на території України, навіть якщо вони там будуть в рамках миротворчої місії.

Нагадаємо

Начальник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що росія взагалі не демонструє жодного бажання завершувати війну, а прагне капітуляції України.