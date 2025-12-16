$42.250.05
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
10:57 • 10098 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
10:49 • 13807 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
08:50 • 16052 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
08:08 • 21713 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
16 декабря, 08:00 • 20383 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
16 декабря, 03:55 • 21466 просмотра
"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах
16 декабря, 02:54 • 29035 просмотра
Зеленский раскрыл последствия отказа РФ от мирного плана Трампа
16 декабря, 02:00 • 21447 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против России и обеспечит две трети финансовых потребностей Украины - Еврокомиссия
16 декабря, 01:30 • 19347 просмотра
"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем" - Зеленский
Популярные новости
Сын режиссера Роба Райнера арестован за убийство родителей16 декабря, 04:06 • 19903 просмотра
«Коалиция решительных» разработала планы размещения войск в Украине – Стармер16 декабря, 04:19 • 26284 просмотра
Харьковщина на аварийных отключениях, Донетчина полностью обесточена, в двух областях без света более 700 тыс. абонентов - Минэнерго09:39 • 14949 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto10:19 • 13858 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след12:02 • 7670 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след12:02 • 8076 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto10:19 • 14068 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 65107 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 60640 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto15 декабря, 11:52 • 67171 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 39408 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 56489 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 56713 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 60479 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 95220 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны

Киев • УНН

 • 1720 просмотра

Новая встреча Украины и США на уровне переговорных групп ожидается в Майами в ближайшие дни. На ней будут обсуждаться гарантии безопасности, экономическое восстановление и 20 пунктов рамочного соглашения.

"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны

Новая встреча Украины и США ожидается в Майами на уровне переговорных групп в ближайшие дни – может, на выходных или чуть позже – после контактов американской стороны с рф, и в Майами уже должен быть фидбек от российской стороны, ожидается, что будут проговаривать несколько документов – и гарантии безопасности, и экономическое восстановление, и 20 пунктов рамочного соглашения, сообщил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом в Гааге, пишет УНН.

После двухдневной работы есть соответствующие наработки. (…) Была у нас дискуссия, и она была в принципе дискуссия достаточно открытая. Вчера у нас был соответствующий брифинг с нашей стороны, и со стороны американской переговорной группы,... европейские были лидеры, мы долго говорили о тех или иных вопросах разных – и болезненных, и тех, которые мы проходим сегодня. Европейскую реакцию также американские партнеры вчера получили. И теперь со всеми этими реакциями, я думаю, что американская сторона будет контактировать с российской стороной, и после этого будет уже встреча с Украиной в США на уровне переговорных групп, как думаю, что в ближайшие дни – может, на выходных, может, немножечко позже, ну, будем надеяться. Чем раньше, тем лучше

- сказал Зеленский.

"В Майами - меня там не будет, будут переговорные группы. Они будут иметь фидбек от "русских", я думаю, и будут проговаривать несколько документов - и гарантии безопасности, и экономическое восстановление, и 20 пунктов этого рамочного соглашения", - отметил Зеленский.

"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах16.12.25, 05:55 • 21470 просмотров

Напомним

В понедельник, 15 декабря, в Берлине встретились европейские лидеры с украинской и американской делегациями. Стороны обсуждали мирный план по войне РФ против Украины.       

По итогам берлинских переговоров лидеры стран ЕС приветствовали прогресс в мирных усилиях Трампа, согласившись сотрудничать для достижения мира и сохранения суверенитета Украины. Они поддержали создание многонациональных сил в Украине и ее вступление в ЕС.

Положительно оценил переговоры с европейскими лидерами в Берлине по урегулированию войны в Украине президент США Дональд Трамп. Он заявил, что мир в Украине "стал ближе, чем когда-либо ранее".

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает встречи с президентом США Дональдом Трампом после доработки документов. Стороны приблизились к обсуждению самых сложных пунктов рамочного 20-пунктного соглашения.

Издание Axios сообщило, что следующий раунд переговоров между Украиной и США по завершению войны может состояться в эти выходные в Майами. Как ожидается, будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины и возможные территориальные уступки.

Юлия Шрамко

