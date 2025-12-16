"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны

Новая встреча Украины и США ожидается в Майами на уровне переговорных групп в ближайшие дни – может, на выходных или чуть позже – после контактов американской стороны с рф, и в Майами уже должен быть фидбек от российской стороны, ожидается, что будут проговаривать несколько документов – и гарантии безопасности, и экономическое восстановление, и 20 пунктов рамочного соглашения, сообщил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом в Гааге, пишет УНН.

После двухдневной работы есть соответствующие наработки. (…) Была у нас дискуссия, и она была в принципе дискуссия достаточно открытая. Вчера у нас был соответствующий брифинг с нашей стороны, и со стороны американской переговорной группы,... европейские были лидеры, мы долго говорили о тех или иных вопросах разных – и болезненных, и тех, которые мы проходим сегодня. Европейскую реакцию также американские партнеры вчера получили. И теперь со всеми этими реакциями, я думаю, что американская сторона будет контактировать с российской стороной, и после этого будет уже встреча с Украиной в США на уровне переговорных групп, как думаю, что в ближайшие дни – может, на выходных, может, немножечко позже, ну, будем надеяться. Чем раньше, тем лучше - сказал Зеленский.

"В Майами - меня там не будет, будут переговорные группы. Они будут иметь фидбек от "русских", я думаю, и будут проговаривать несколько документов - и гарантии безопасности, и экономическое восстановление, и 20 пунктов этого рамочного соглашения", - отметил Зеленский.

"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах

Напомним

В понедельник, 15 декабря, в Берлине встретились европейские лидеры с украинской и американской делегациями. Стороны обсуждали мирный план по войне РФ против Украины.

По итогам берлинских переговоров лидеры стран ЕС приветствовали прогресс в мирных усилиях Трампа, согласившись сотрудничать для достижения мира и сохранения суверенитета Украины. Они поддержали создание многонациональных сил в Украине и ее вступление в ЕС.

Положительно оценил переговоры с европейскими лидерами в Берлине по урегулированию войны в Украине президент США Дональд Трамп. Он заявил, что мир в Украине "стал ближе, чем когда-либо ранее".

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает встречи с президентом США Дональдом Трампом после доработки документов. Стороны приблизились к обсуждению самых сложных пунктов рамочного 20-пунктного соглашения.

Издание Axios сообщило, что следующий раунд переговоров между Украиной и США по завершению войны может состояться в эти выходные в Майами. Как ожидается, будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины и возможные территориальные уступки.