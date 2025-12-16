"Ближче до кінцевого варіанту документів, ми з ним зустрінемось" - Зеленський сподівається на зустріч із Трампом
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський очікує зустрічі з президентом США Дональдом Трампом після доопрацювання документів. Сторони наблизились до обговорення найскладніших пунктів рамкової 20-пунктної угоди.
Президент України Володимир Зеленський сподівається на зустріч із президентом США Дональдом Трампом після доопрацювання документів. Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів, передає УНН.
Я думаю, що коли ми допрацюємо документи або наблизимося ближче до кінцевого варіанту документів, ми з ним зустрінемось
Він повідомив, що сторони наблизились до обговорення найскладніших пунктів рамкової 20-пунктної угоди.
Ми движемось, ми йдемо вперед. Я вважаю, що тут у нас є кроки. Вони не прості, але вони вперед, а не назад, і це також важливо
Президент також відзначив роль європейських партнерів у процесі узгодження документів.
"Я дуже радий, що ми змогли об’єднати Сполучені Штати Америки і Європу, працюючи над цими документами. Подивимося на результат, але такий крок зроблено", - додав він.
Нагадаємо
Нагадаємо, що 14 та 15 грудня у Берліні зустрілись європейські лідери з українською та американською делегаціями. Сторони обговорювали мирний план щодо України.
Під час Берлінських переговорів лідери країн ЄС привітали прогрес у мирних зусиллях Трампа, погодившись співпрацювати для досягнення миру та збереження суверенітету України. Вони підтримали створення багатонаціональних сил в Україні та її вступ до ЄС.
Позитивно оцінив переговори з європейськими лідерами в Берліні щодо врегулювання конфлікту в Україні президент США Дональд Трамп. Він заявив, що мир в Україні "став ближчим, ніж будь-коли раніше".
Наступні переговори України та США можуть відбутися в Маямі цього тижня 15.12.25, 22:58 • 2008 переглядiв