"Ближче до кінцевого варіанту документів, ми з ним зустрінемось" - Зеленський сподівається на зустріч із Трампом

Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
00:04 • 890 перегляди
Зеленський: Україна та США підтримують ідею перемир’я на Різдво, все залежить від росії
21:58 • 2018 перегляди
Наступні переговори України та США можуть відбутися в Маямі цього тижня
19:26 • 11004 перегляди
Берлінські переговори: лідери підтримують "багатонаціональні сили" в Україні та рішуче виступають за її вступ до ЄС
15 грудня, 15:22 • 36253 перегляди
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
15 грудня, 15:05 • 33476 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угодиPhoto
15 грудня, 14:54 • 27804 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ
Ексклюзив
15 грудня, 14:20 • 25372 перегляди
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 39968 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
15 грудня, 12:05 • 23256 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
Популярнi новини
МЗС України застерігає Африку від вербування росією після інциденту з громадянами Ботсвани15 грудня, 15:50 • 4474 перегляди
Агенти АТЕШ повідомляють про тиск на командування рф через провал дедлайнів по Куп’янську та Покровську15 грудня, 17:53 • 8388 перегляди
Трамп запросив словацького прем'єра Фіцо до США для підписання ядерної угоди 15 грудня, 18:12 • 5214 перегляди
"Вийшов з-під контролю": Туреччина збила дрон над Чорним моремVideo15 грудня, 18:32 • 5074 перегляди
Трамп заявив, що мав особисту розмову з путіним22:21 • 6712 перегляди
Публікації
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 39963 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 36930 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto15 грудня, 11:52 • 44403 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 91897 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 109653 перегляди
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 28887 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 46049 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 46926 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 51057 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 85885 перегляди
"Ближче до кінцевого варіанту документів, ми з ним зустрінемось" - Зеленський сподівається на зустріч із Трампом

Київ • УНН

 • 674 перегляди

Президент України Володимир Зеленський очікує зустрічі з президентом США Дональдом Трампом після доопрацювання документів. Сторони наблизились до обговорення найскладніших пунктів рамкової 20-пунктної угоди.

"Ближче до кінцевого варіанту документів, ми з ним зустрінемось" - Зеленський сподівається на зустріч із Трампом

Президент України Володимир Зеленський сподівається на зустріч із президентом США Дональдом Трампом після доопрацювання документів. Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів, передає УНН.

Я думаю, що коли ми допрацюємо документи або наблизимося ближче до кінцевого варіанту документів, ми з ним зустрінемось

- заявив Глава держави.

Він повідомив, що сторони наблизились до обговорення найскладніших пунктів рамкової 20-пунктної угоди.

Ми движемось, ми йдемо вперед. Я вважаю, що тут у нас є кроки. Вони не прості, але вони вперед, а не назад, і це також важливо

- наголосив Зеленський.

Президент також відзначив роль європейських партнерів у процесі узгодження документів.

"Я дуже радий, що ми змогли об’єднати Сполучені Штати Америки і Європу, працюючи над цими документами. Подивимося на результат, але такий крок зроблено", - додав він.

Нагадаємо, що 14 та 15 грудня у Берліні зустрілись європейські лідери з українською та американською делегаціями. Сторони обговорювали мирний план щодо України.  

Під час Берлінських переговорів лідери країн ЄС привітали прогрес у мирних зусиллях Трампа, погодившись співпрацювати для досягнення миру та збереження суверенітету України. Вони підтримали створення багатонаціональних сил в Україні та її вступ до ЄС.

Позитивно оцінив переговори з європейськими лідерами в Берліні щодо врегулювання конфлікту в Україні президент США Дональд Трамп. Він заявив, що мир в Україні "став ближчим, ніж будь-коли раніше".

Віта Зеленецька

