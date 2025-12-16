"Ближе к окончательному варианту документов, мы с ним встретимся" - Зеленский надеется на встречу с Трампом
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает встречи с президентом США Дональдом Трампом после доработки документов. Стороны приблизились к обсуждению самых сложных пунктов рамочного 20-пунктного соглашения.
Президент Украины Владимир Зеленский надеется на встречу с президентом США Дональдом Трампом после доработки документов. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов, передает УНН.
Я думаю, что когда мы доработаем документы или приблизимся ближе к окончательному варианту документов, мы с ним встретимся
Он сообщил, что стороны приблизились к обсуждению самых сложных пунктов рамочного 20-пунктного соглашения.
Мы движемся, мы идем вперед. Я считаю, что здесь у нас есть шаги. Они не простые, но они вперед, а не назад, и это также важно
Президент также отметил роль европейских партнеров в процессе согласования документов.
"Я очень рад, что мы смогли объединить Соединенные Штаты Америки и Европу, работая над этими документами. Посмотрим на результат, но такой шаг сделан", - добавил он.
Напомним
Напомним, что 14 и 15 декабря в Берлине встретились европейские лидеры с украинской и американской делегациями. Стороны обсуждали мирный план по Украине.
Во время Берлинских переговоров лидеры стран ЕС приветствовали прогресс в мирных усилиях Трампа, согласившись сотрудничать для достижения мира и сохранения суверенитета Украины. Они поддержали создание многонациональных сил в Украине и ее вступление в ЕС.
Позитивно оценил переговоры с европейскими лидерами в Берлине по урегулированию конфликта в Украине президент США Дональд Трамп. Он заявил, что мир в Украине "стал ближе, чем когда-либо ранее".
Следующие переговоры Украины и США могут состояться в Майами на этой неделе15.12.25, 22:58 • 1520 просмотров