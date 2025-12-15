$42.190.08
Берлинские переговоры: лидеры поддерживают «многонациональные силы» в Украине и решительно выступают за ее вступление в ЕС
15 декабря, 15:22 • 29181 просмотра
Украинские дроны "Sub Sea Baby" впервые в истории поразили российскую подводную лодку в НовороссийскеVideo
15 декабря, 15:05 • 29794 просмотра
Умеров надеется, что к концу дня удастся окончательно согласовать позиции с американской стороной по соглашениюPhoto
15 декабря, 14:54 • 24582 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Астраханского ГПЗ
Эксклюзив
15 декабря, 14:20 • 22996 просмотра
Минздрав игнорирует необходимость полной проверки клиники скандальной клиники Odrex в Одессе
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 36977 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
15 декабря, 12:05 • 22464 просмотра
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
15 декабря, 11:20 • 22265 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
15 декабря, 10:16 • 22459 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
15 декабря, 09:35 • 22888 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Следующие переговоры Украины и США могут состояться в Майами на этой неделе

Киев • УНН

 • 844 просмотра

Следующий раунд переговоров между Украиной и США по завершению войны может состояться в эти выходные в Майами. Будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины и возможные территориальные уступки.

Следующие переговоры Украины и США могут состояться в Майами на этой неделе

Следующий раунд переговоров между Украиной и Соединенными Штатами Америки по завершению войны, вероятно, состоится в эти выходные в США, возможно в Майами, с участием рабочих и военных групп. Об этом информирует издание Axios со ссылкой на американского чиновника, передает УНН.

Детали

Неназванный американский чиновник сообщил, что участие в переговорах примут рабочие группы и военные эксперты, которые будут изучать карты.

Отмечается, что два дня интенсивных переговоров между Украиной, США и европейскими представителями принесли заметный прогресс в вопросе гарантий безопасности для Украины, но оставили открытыми вопросы территориальных уступок.

По словам чиновника США, украинские и европейские участники были удивлены масштабом предложенных американцами гарантий безопасности и предполагали, что Россия на это согласится.

Президент Трамп считает, что он сможет убедить Россию принять эту гарантию, аналогичную статье 5 НАТО

- сказал чиновник.

Он подтвердил, что гарантии безопасности "должны быть одобрены Сенатом", но не сказал, будет ли администрация добиваться заключения официального договора.

Суть предложения США заключается в том, чтобы предоставить Украине надежные гарантии безопасности, ускорить ее путь в ЕС и выделить миллиарды на восстановление, но в обмен ожидаются территориальные уступки в пользу России.

Трамп о мире в Украине после переговоров в Берлине: «Сегодня он стал ближе, чем когда-либо прежде»15.12.25, 21:31 • 1866 просмотров

Американский чиновник пояснил, что цель - предложить максимально выгодный пакет, чтобы потом вернуться к России с предложением, которое позволит закрыть этот вопрос.

В то же время в Киеве и европейских столицах опасаются, что Украина может согласиться на болезненные уступки, тогда как Россия откажется от соглашения и потребует большего.

Трамп доволен прогрессом в переговорах по Украине в Берлине - американский чиновник15.12.25, 17:56 • 2354 просмотра

Напомним

Во время Берлинских переговоров лидеры стран ЕС приветствовали прогресс в мирных усилиях Трампа, согласившись сотрудничать для достижения мира и сохранения суверенитета Украины. Они поддержали создание многонациональных сил в Украине и ее вступление в ЕС.

Зеленский о переговорах с США в Берлине: позиции по территории пока разные15.12.25, 18:18 • 2622 просмотра

Вита Зеленецкая

