Следующие переговоры Украины и США могут состояться в Майами на этой неделе
Киев • УНН
Следующий раунд переговоров между Украиной и США по завершению войны может состояться в эти выходные в Майами. Будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины и возможные территориальные уступки.
Следующий раунд переговоров между Украиной и Соединенными Штатами Америки по завершению войны, вероятно, состоится в эти выходные в США, возможно в Майами, с участием рабочих и военных групп. Об этом информирует издание Axios со ссылкой на американского чиновника, передает УНН.
Детали
Неназванный американский чиновник сообщил, что участие в переговорах примут рабочие группы и военные эксперты, которые будут изучать карты.
Отмечается, что два дня интенсивных переговоров между Украиной, США и европейскими представителями принесли заметный прогресс в вопросе гарантий безопасности для Украины, но оставили открытыми вопросы территориальных уступок.
По словам чиновника США, украинские и европейские участники были удивлены масштабом предложенных американцами гарантий безопасности и предполагали, что Россия на это согласится.
Президент Трамп считает, что он сможет убедить Россию принять эту гарантию, аналогичную статье 5 НАТО
Он подтвердил, что гарантии безопасности "должны быть одобрены Сенатом", но не сказал, будет ли администрация добиваться заключения официального договора.
Суть предложения США заключается в том, чтобы предоставить Украине надежные гарантии безопасности, ускорить ее путь в ЕС и выделить миллиарды на восстановление, но в обмен ожидаются территориальные уступки в пользу России.
Американский чиновник пояснил, что цель - предложить максимально выгодный пакет, чтобы потом вернуться к России с предложением, которое позволит закрыть этот вопрос.
В то же время в Киеве и европейских столицах опасаются, что Украина может согласиться на болезненные уступки, тогда как Россия откажется от соглашения и потребует большего.
Напомним
Во время Берлинских переговоров лидеры стран ЕС приветствовали прогресс в мирных усилиях Трампа, согласившись сотрудничать для достижения мира и сохранения суверенитета Украины. Они поддержали создание многонациональных сил в Украине и ее вступление в ЕС.
