15:22 • 11640 просмотра
Украинские дроны "Sub Sea Baby" впервые в истории поразили российскую подводную лодку в НовороссийскеVideo
15:05 • 13008 просмотра
Умеров надеется, что к концу дня удастся окончательно согласовать позиции с американской стороной по соглашениюPhoto
14:54 • 11877 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Астраханского ГПЗ
Эксклюзив
14:20 • 12189 просмотра
Минздрав игнорирует необходимость полной проверки клиники скандальной клиники Odrex в Одессе
Эксклюзив
13:38 • 20588 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
12:05 • 17643 просмотра
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
15 декабря, 11:20 • 19490 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
15 декабря, 10:16 • 20889 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
15 декабря, 09:35 • 21590 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
15 декабря, 07:53 • 22185 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
Зеленский о переговорах с США в Берлине: позиции по территории пока разные

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах с США есть сложные вопросы, в частности относительно территорий. Он отметил, что позиции Украины и США по этому поводу пока что различаются.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на переговорах не все вопросы простые, а кроме того - Украина и США имеют разные позиции относительно территории, передает УНН.

«Не все вопросы простые. Есть сложные вещи, в частности, что касается территорий... Важно, чтобы мы все работали на то, чтобы такие вопросы были абсолютно справедливыми», — подчеркнул Зеленский во время пресс-конференции.

По его словам, диалога по территории было достаточно.

"Мне кажется, что пока у нас разные позиции, скажу откровенно", - резюмировал Зеленский.

Трамп доволен прогрессом в переговорах по Украине в Берлине - американский чиновник15.12.25, 18:56 • 500 просмотров

Напомним

В Берлине состоялся второй раунд переговоров с представителями США при участии Президента Украины Владимира Зеленского.

AFP сообщало, что американские переговорщики все еще хотят, чтобы Украина уступила контроль над восточными Донецкой и Луганской областями как условие для мирных переговоров с россией.

Распространяемые в прессе "теории заговора ошибочны": Кислица раскрыл детали переговоров с посланниками Трампа15.12.25, 16:41 • 1658 просмотров

Антонина Туманова

