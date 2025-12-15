Зеленский о переговорах с США в Берлине: позиции по территории пока разные
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах с США есть сложные вопросы, в частности относительно территорий. Он отметил, что позиции Украины и США по этому поводу пока что различаются.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на переговорах не все вопросы простые, а кроме того - Украина и США имеют разные позиции относительно территории, передает УНН.
«Не все вопросы простые. Есть сложные вещи, в частности, что касается территорий... Важно, чтобы мы все работали на то, чтобы такие вопросы были абсолютно справедливыми», — подчеркнул Зеленский во время пресс-конференции.
По его словам, диалога по территории было достаточно.
"Мне кажется, что пока у нас разные позиции, скажу откровенно", - резюмировал Зеленский.
Трамп доволен прогрессом в переговорах по Украине в Берлине - американский чиновник15.12.25, 18:56 • 500 просмотров
Напомним
В Берлине состоялся второй раунд переговоров с представителями США при участии Президента Украины Владимира Зеленского.
AFP сообщало, что американские переговорщики все еще хотят, чтобы Украина уступила контроль над восточными Донецкой и Луганской областями как условие для мирных переговоров с россией.
Распространяемые в прессе "теории заговора ошибочны": Кислица раскрыл детали переговоров с посланниками Трампа15.12.25, 16:41 • 1658 просмотров