Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у Новоросійську
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угоди
Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберігання
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривача
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
Зеленський про переговори із США у Берліні: позиції щодо території поки різні

Київ • УНН

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на переговорах зі США є складні питання, зокрема щодо територій. Він зазначив, що позиції України та США з цього приводу поки що різняться.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що на переговорах не всі питання прості, а крім того - Україна та США мають різні позиції щодо території, передає УНН.

"Не всі питання прості. Є складні речі, зокрема, що стосується територій... Важливо, щоб ми всі працювали на те, щоб такі питання були абсолютно справедливими" - наголосив Зеленський під час пресконференції.

За його словами, діалогу щодо території було достатньо.

"Мені здається, що поки що у нас різні позиції, скажу відверто", - резюмував Зеленський.

Трамп задоволений прогресом у переговорах щодо України в Берліні - американський чиновник

Нагадаємо

У Берліні відбувся другий раунд перемовин із представниками США за участі Президента України Володимира Зеленського.

AFP повідомляло, що американські переговірники все ще хочуть, щоб Україна поступилася контролем над східними Донецькою та Луганською областями як умовою для мирних переговорів з росією.

Поширювані у пресі "теорії змови є хибними": Кислиця розкрив деталі переговорів з посланцями Трампа

