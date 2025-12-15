Зеленський про переговори із США у Берліні: позиції щодо території поки різні
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що на переговорах зі США є складні питання, зокрема щодо територій. Він зазначив, що позиції України та США з цього приводу поки що різняться.
"Не всі питання прості. Є складні речі, зокрема, що стосується територій... Важливо, щоб ми всі працювали на те, щоб такі питання були абсолютно справедливими" - наголосив Зеленський під час пресконференції.
За його словами, діалогу щодо території було достатньо.
"Мені здається, що поки що у нас різні позиції, скажу відверто", - резюмував Зеленський.
Нагадаємо
У Берліні відбувся другий раунд перемовин із представниками США за участі Президента України Володимира Зеленського.
AFP повідомляло, що американські переговірники все ще хочуть, щоб Україна поступилася контролем над східними Донецькою та Луганською областями як умовою для мирних переговорів з росією.
