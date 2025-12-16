"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах

В ближайшие выходные в Соединенных Штатах Америки запланирован очередной раунд переговоров между Киевом и Вашингтоном по мирному плану. Обсуждение состоится после того, как США завершат консультации с Россией. Об этом заявил Зеленский, отвечая на вопросы СМИ, передает УНН.

Сегодня-завтра мы доработаем документы, наши. Далее Соединенные Штаты Америки, я думаю, в ближайшие дни проведут консультации с "русскими", а после этого проведут консультации с Президентом США, после этого наши команды встретятся. Я думаю, наши переговорные команды встретятся в Соединенных Штатах Америки в ближайшее время, думаю, может, даже на выходных - сказал Глава государства.

Зеленский отметил, что после этого будет видно, что будет дальше. В частности, Украина будет думать о встрече на уровне лидеров.

"Ну, а дальше, после, соответственно, этой встречи, будет видно. Будем думать о встрече на уровне лидеров, по крайней мере с Президентом Соединенных Штатов", - резюмировал Зеленский.

Напомним

В понедельник, 15 декабря в Берлине встретились европейские лидеры с украинской и американской делегациями. Стороны обсуждали мирный план по Украине.

Во время Берлинских переговоров лидеры стран ЕС приветствовали прогресс в мирных усилиях Трампа, согласившись сотрудничать для достижения мира и сохранения суверенитета Украины. Они поддержали создание многонациональных сил в Украине и ее вступление в ЕС.

Позитивно оценил переговоры с европейскими лидерами в Берлине по урегулированию конфликта в Украине президент США Дональд Трамп. Он заявил, что мир в Украине "стал ближе, чем когда-либо ранее".

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает встречи с президентом США Дональдом Трампом после доработки документов. Стороны приблизились к обсуждению самых сложных пунктов рамочного 20-пунктного соглашения.

Издание Axios сообщило, что следующий раунд переговоров между Украиной и США по завершению войны может состояться в эти выходные в Майами. Будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины и возможные территориальные уступки.

