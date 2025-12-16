$42.190.08
03:55 • 444 просмотра
"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах
02:54 • 8094 просмотра
Зеленский раскрыл последствия отказа РФ от мирного плана Трампа
02:00 • 4400 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против России и обеспечит две трети финансовых потребностей Украины - Еврокомиссия
01:30 • 6830 просмотра
"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем" - Зеленский
00:23 • 7198 просмотра
Президент Украины готов к выборам при условии прекращения огня, референдум по территориям пока не рассматривается
00:04 • 6658 просмотра
Зеленский: Украина и США поддерживают идею перемирия на Рождество, все зависит от России
15 декабря, 21:58 • 6060 просмотра
Следующие переговоры Украины и США могут состояться в Майами на этой неделе
15 декабря, 19:26 • 13042 просмотра
Берлинские переговоры: лидеры поддерживают «многонациональные силы» в Украине и решительно выступают за ее вступление в ЕС
15 декабря, 15:22 • 40473 просмотра
Украинские дроны "Sub Sea Baby" впервые в истории поразили российскую подводную лодку в НовороссийскеVideo
15 декабря, 15:05 • 35218 просмотра
Умеров надеется, что к концу дня удастся окончательно согласовать позиции с американской стороной по соглашениюPhoto
"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах

Киев • УНН

 • 474 просмотра

В ближайшие выходные в США запланирован очередной раунд переговоров между Киевом и Вашингтоном по мирному плану. Обсуждение состоится после консультаций США с Россией, а затем возможна встреча на уровне лидеров.

"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах

В ближайшие выходные в Соединенных Штатах Америки запланирован очередной раунд переговоров между Киевом и Вашингтоном по мирному плану. Обсуждение состоится после того, как США завершат консультации с Россией. Об этом заявил Зеленский, отвечая на вопросы СМИ, передает УНН.

Сегодня-завтра мы доработаем документы, наши. Далее Соединенные Штаты Америки, я думаю, в ближайшие дни проведут консультации с "русскими", а после этого проведут консультации с Президентом США, после этого наши команды встретятся. Я думаю, наши переговорные команды встретятся в Соединенных Штатах Америки в ближайшее время, думаю, может, даже на выходных 

- сказал Глава государства.

Зеленский отметил, что после этого будет видно, что будет дальше. В частности, Украина будет думать о встрече на уровне лидеров.

"Ну, а дальше, после, соответственно, этой встречи, будет видно. Будем думать о встрече на уровне лидеров, по крайней мере с Президентом Соединенных Штатов", - резюмировал Зеленский.

Напомним

В понедельник, 15 декабря в Берлине встретились европейские лидеры с украинской и американской делегациями. Стороны обсуждали мирный план по Украине.        

Во время Берлинских переговоров лидеры стран ЕС приветствовали прогресс в мирных усилиях Трампа, согласившись сотрудничать для достижения мира и сохранения суверенитета Украины. Они поддержали создание многонациональных сил в Украине и ее вступление в ЕС.

Позитивно оценил переговоры с европейскими лидерами в Берлине по урегулированию конфликта в Украине президент США Дональд Трамп. Он заявил, что мир в Украине "стал ближе, чем когда-либо ранее".

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает встречи с президентом США Дональдом Трампом после доработки документов. Стороны приблизились к обсуждению самых сложных пунктов рамочного 20-пунктного соглашения.

Издание Axios сообщило, что следующий раунд переговоров между Украиной и США по завершению войны может состояться в эти выходные в Майами. Будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины и возможные территориальные уступки.

Зеленский: Украина и США поддерживают идею перемирия на Рождество, все зависит от России16.12.25, 01:04 • 6664 просмотра

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Берлин