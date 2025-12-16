Зеленский: Украина и США поддерживают идею перемирия на Рождество, все зависит от России

$42.190.08
49.470.05
ukenru
19:26 • 10114 просмотра
Берлинские переговоры: лидеры поддерживают «многонациональные силы» в Украине и решительно выступают за ее вступление в ЕС
15 декабря, 15:22 • 33769 просмотра
Украинские дроны "Sub Sea Baby" впервые в истории поразили российскую подводную лодку в НовороссийскеVideo
15 декабря, 15:05 • 32249 просмотра
Умеров надеется, что к концу дня удастся окончательно согласовать позиции с американской стороной по соглашениюPhoto
15 декабря, 14:54 • 26733 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Астраханского ГПЗ
Эксклюзив
15 декабря, 14:20 • 24587 просмотра
Минздрав игнорирует необходимость полной проверки клиники скандальной клиники Odrex в Одессе
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 38913 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
15 декабря, 12:05 • 22989 просмотра
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
15 декабря, 11:20 • 22482 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
15 декабря, 10:16 • 22629 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
15 декабря, 09:35 • 23014 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1.5м/с
88%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Встреча советников Трампа и Зеленского в понедельник была "продуктивной" - СМИ15 декабря, 14:19 • 11622 просмотра
Агенты АТЕШ сообщают о давлении на командование РФ из-за провала дедлайнов по Купянску и Покровску15 декабря, 17:53 • 7258 просмотра
Трамп пригласил словацкого премьера Фицо в США для подписания ядерного соглашения18:12 • 4260 просмотра
"Вышел из-под контроля": Турция сбила дрон над Черным моремVideo18:32 • 4184 просмотра
Трамп заявил, что имел личный разговор с путиным22:21 • 4770 просмотра
публикации
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 38914 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 35892 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto15 декабря, 11:52 • 43532 просмотра
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 91197 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 108959 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Марк Рютте
Александр Стабб
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Берлин
Германия
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 28540 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 45671 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 46560 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 50708 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 85525 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Отопление
Forbes
FIFA (серия видеоигр)

Зеленский: Украина и США поддерживают идею перемирия на Рождество, все зависит от России

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Украина и США поддержали предложение канцлера Германии Фридриха Мерца о рождественском перемирии. Президент Зеленский подчеркнул, что реализация этой идеи зависит от политической воли России.

Зеленский: Украина и США поддерживают идею перемирия на Рождество, все зависит от России

Украина и Соединенные Штаты Америки поддерживают идею объявления перемирия на Рождество, с которой в понедельник выступил канцлер Германии Фридрих Мерц, теперь этот вопрос зависит от политической воли России. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов об итогах переговоров в Берлине, передает УНН.

Фридрих действительно предложил такую идею. И она сегодня была объявлена им как официально, так и во время наших разговоров. Соединенные Штаты Америки поддерживают такую идею. Я, как президент, безусловно, поддерживаю такую идею

- пояснил представителям СМИ Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, Украина поддерживает любое перемирие, в том числе и энергетическое, но все зависит от политической воли России.

"Многие вещи, наверное, в этом смысле зависят от политической воли России", - добавил он.

Напомним

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал Россию устроить перемирие на Рождество, надеясь на проявление человечности. Он заявил об этом на пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Следующие переговоры Украины и США могут состояться в Майами на этой неделе15.12.25, 22:58 • 1476 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Новый год
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Выборы в США
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Берлин