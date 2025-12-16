Зеленский: Украина и США поддерживают идею перемирия на Рождество, все зависит от России
Украина и США поддержали предложение канцлера Германии Фридриха Мерца о рождественском перемирии. Президент Зеленский подчеркнул, что реализация этой идеи зависит от политической воли России.
Украина и Соединенные Штаты Америки поддерживают идею объявления перемирия на Рождество, с которой в понедельник выступил канцлер Германии Фридрих Мерц, теперь этот вопрос зависит от политической воли России. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов об итогах переговоров в Берлине, передает УНН.
Фридрих действительно предложил такую идею. И она сегодня была объявлена им как официально, так и во время наших разговоров. Соединенные Штаты Америки поддерживают такую идею. Я, как президент, безусловно, поддерживаю такую идею
По словам Зеленского, Украина поддерживает любое перемирие, в том числе и энергетическое, но все зависит от политической воли России.
"Многие вещи, наверное, в этом смысле зависят от политической воли России", - добавил он.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал Россию устроить перемирие на Рождество, надеясь на проявление человечности. Он заявил об этом на пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
