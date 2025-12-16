Зеленський: Україна та США підтримують ідею перемир’я на Різдво, все залежить від росії
Київ • УНН
Україна та США підтримали пропозицію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо різдвяного перемир'я. Президент Зеленський наголосив, що реалізація цієї ідеї залежить від політичної волі росії.
Україна та Сполучені Штати Америки підтримують ідею оголошення перемир’я на Різдво, з якою у понеділок виступив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, тепер це питання залежить від політичної волі росії. Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів про підсумки перемовин у Берліні, передає УНН.
Фрідріх дійсно запропонував таку ідею. І вона сьогодні була оголошена їм як офіційна, так і під час наших розмов. Сполучені Штати Америки підтримують таку ідею. Я, як президент, безумовно, підтримую таку ідею
За словами Зеленського, Україна підтримує будь-яке перемир'я, зокрема, й енергетичне, але все залежить від політичної волі росії.
"Багато речей, напевно, в цьому сенсі залежать від політичної волі Росії", - додав він.
Нагадаємо
Канцлер ФРН Фрідріх Мерц закликав росію влаштувати перемир’я на Різдво, сподіваючись на прояв людяності. Він заявив про це на пресконференції із Президентом України Володимиром Зеленським.
