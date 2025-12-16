$42.190.08
49.470.05
ukenru
00:23 • 346 перегляди
Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
00:04 • 366 перегляди
Зеленський: Україна та США підтримують ідею перемир’я на Різдво, все залежить від росії
19:26 • 10684 перегляди
Берлінські переговори: лідери підтримують "багатонаціональні сили" в Україні та рішуче виступають за її вступ до ЄС
15 грудня, 15:22 • 35576 перегляди
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
15 грудня, 15:05 • 33184 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угодиPhoto
15 грудня, 14:54 • 27562 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ
Ексклюзив
15 грудня, 14:20 • 25196 перегляди
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 39663 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
15 грудня, 12:05 • 23184 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
15 грудня, 11:20 • 22543 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1м/с
85%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
МЗС України застерігає Африку від вербування росією після інциденту з громадянами Ботсвани15 грудня, 15:50 • 4192 перегляди
Агенти АТЕШ повідомляють про тиск на командування рф через провал дедлайнів по Куп’янську та Покровську15 грудня, 17:53 • 8028 перегляди
Трамп запросив словацького прем'єра Фіцо до США для підписання ядерної угоди 15 грудня, 18:12 • 4932 перегляди
"Вийшов з-під контролю": Туреччина збила дрон над Чорним моремVideo15 грудня, 18:32 • 4812 перегляди
Трамп заявив, що мав особисту розмову з путіним22:21 • 6080 перегляди
Публікації
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 39664 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 36630 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto15 грудня, 11:52 • 44138 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 91679 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 109445 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Марк Рютте
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Німеччина
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 28799 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 45947 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 46833 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 50964 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 85791 перегляди
Актуальне
Техніка
The Guardian
Forbes
Опалення
FIFA (серія відеоігор)

Зеленський: Україна та США підтримують ідею перемир’я на Різдво, все залежить від росії

Київ • УНН

 • 374 перегляди

Україна та США підтримали пропозицію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо різдвяного перемир'я. Президент Зеленський наголосив, що реалізація цієї ідеї залежить від політичної волі росії.

Зеленський: Україна та США підтримують ідею перемир’я на Різдво, все залежить від росії

Україна та Сполучені Штати Америки підтримують ідею оголошення перемир’я на Різдво, з якою у понеділок виступив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, тепер це питання залежить від політичної волі росії. Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів про підсумки перемовин у Берліні, передає УНН.

Фрідріх дійсно запропонував таку ідею. І вона сьогодні була оголошена їм як офіційна, так і під час наших розмов. Сполучені Штати Америки підтримують таку ідею. Я, як президент, безумовно, підтримую таку ідею

- пояснив представникам ЗМІ Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, Україна підтримує будь-яке перемир'я, зокрема, й енергетичне, але все залежить від політичної волі росії.

"Багато речей, напевно, в цьому сенсі залежать від політичної волі Росії", - додав він.

Нагадаємо

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц закликав росію влаштувати перемир’я на Різдво, сподіваючись на прояв людяності. Він заявив про це на пресконференції із Президентом України Володимиром Зеленським.

Наступні переговори України та США можуть відбутися в Маямі цього тижня 15.12.25, 22:58 • 1628 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Новий рік
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Вибори в США
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Берлін